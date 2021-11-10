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GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 10 ноября. Российская компания «Газпром» не бронировала дополнительные мощности для транзита голубого топлива через Украину и Польшу на четверг, 11 ноября, следует из данных платформы GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» ранее предложил на аукционе транзитные мощности на 11 ноября в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную систему «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через «Сохрановку». Однако по итогам аукциона стало понятно, что российский газовый холдинг не проявил к ним интереса.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке сырья по трубопроводу «Ямал — Европа» через территорию Польши на 11 ноября. В рамках аукциона компании предложили экспортные мощности в 57,7 млн кубометров в сутки.

«Газпром» в среду, 10 ноября, подал заявку на максимальный объем транзита топлива через Украину. Общий объем составит 109,3 млн кубометров газа в сутки.

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Газпром украина польша транзит газа
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