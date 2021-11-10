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Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
pixabay.com  /  Екатерина Гнездилова

Рига, 10 ноября. Обновленный праздничный дизайн сайта Рижской думы был раскритикован со стороны латвийских националистов за спорную цветовую гамму.

По мнению недовольной публики, новый сетевой ресурс правительства оформили в цветах георгиевской ленточки. Вместе с тем критики оказались недовольны наличием информации на русском языке.

Не стоит исключать, что такую волну недовольства вызвал тот факт, что сайт был посвящен ряду национальных праздников. Речь идет, в частности о Дне Лачплесиса и Дне провозглашения Латвийской Республики. Своим мнением по этому поводу «патриоты» активно делились в социальных сетях.

«Какой-то ужас. Рижская дума уже совершенно открыто поддерживает георгиевские ленточки и их носителей», — написал один из комментаторов.

«Это абсолютно неприемлемое оформление поздравления Латвии с днем рождения. У латышей это вызывает ассоциации с оккупацией», — добавил второй.

«Что это за уродство?» — резюмировал последний.

Ранее стало известно, что русских граждан, привитых отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V», начали увольнять с работы в Латвии. Стоит отметить, что российский препарат от COVID-19 до сих пор не признан на территории Европейского союза.

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Латвия националисты дума
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