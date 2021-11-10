Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки

Рига, 10 ноября. Обновленный праздничный дизайн сайта Рижской думы был раскритикован со стороны латвийских националистов за спорную цветовую гамму.

По мнению недовольной публики, новый сетевой ресурс правительства оформили в цветах георгиевской ленточки. Вместе с тем критики оказались недовольны наличием информации на русском языке.

Не стоит исключать, что такую волну недовольства вызвал тот факт, что сайт был посвящен ряду национальных праздников. Речь идет, в частности о Дне Лачплесиса и Дне провозглашения Латвийской Республики. Своим мнением по этому поводу «патриоты» активно делились в социальных сетях.

«Какой-то ужас. Рижская дума уже совершенно открыто поддерживает георгиевские ленточки и их носителей», — написал один из комментаторов.

«Это абсолютно неприемлемое оформление поздравления Латвии с днем рождения. У латышей это вызывает ассоциации с оккупацией», — добавил второй.

«Что это за уродство?» — резюмировал последний.

Ранее стало известно, что русских граждан, привитых отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V», начали увольнять с работы в Латвии. Стоит отметить, что российский препарат от COVID-19 до сих пор не признан на территории Европейского союза.