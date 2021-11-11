Певица Ирина Круг порадовала поклонников необычным анонсом нового видеоклипа

Москва, 11 ноября. Вдова самого народного исполнителя шансон-музыки Михаила Круга Ирина после смерти супруга занялась творчеством, пишет Teleprogramma.pro. У певицы немало поклонников по всей стране. В особенности им нравятся красочные видеоклипы исполнительницы. Комплименты ей раздают часто.

Недавно на своей странице в Instagram Ирина Круг поделилась видеороликом, который записала в преддверии съемок нового клипа. На видео гример делает певице макияж. В какой-то момент визажист отходит от Ирины, смотрит на нее со стороны и хвалит ее внешность, называя «хорошенькой».

«Хорошенькая?» — спросила под видео и Ирина Круг у своей аудитории.

Поклонники тут же ответили положительно.

«Конечно, хорошенькая. Ждем новый клип с нетерпением»; «Вы просто великолепно выглядите!»; «Очень приятная, без лишнего пафоса и кривляния. Очень вас любим!»; «Вам очень этот цвет свитера идет»; «Очень милая и воспитанная женщина»; «Шедевр», — написали подписчики.

Стоит отметить, что 45-летняя Ирина Круг этим летом стала бабушкой. У нее родилась внучка, которую дочь исполнительницы от первого брака Марина Воробьева назвала Викторией. К слову, покойный шансонье Михаил Круг тоже очень ее любил и воспитал как родную.

Ранее сообщалось, что украинские националисты пикетировали концерт Ирины Круг.