Макрон пригласил президента Алжира в Париж с целью разрешить конфликт

Париж, 10 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет по поводу «разногласий и недоразумений» с Алжиром, возникших в результате его заявлений в СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы Елисейского дворца, опубликованному во вторник, глава Пятой республики подтвердил уважение народу североафриканской республики и его истории.

«Президент глубоко заинтересован в развитии отношений государств на двусторонней основе на благо алжирского и французского народов», — говорится в заявлении.

Макрон также надеется на сотрудничество в решении серьезных проблем в регионе, прежде всего ливийского вопроса. На днях политик направил приглашение главе АНДР Абдельмаджид Теббуну на предстоящую международную конференцию по Ливии. Мероприятие пройдет 12 ноября в Париже.

Отношения между двумя странами сильно испорчены с начала октября после интервью хозяина Елисейского дворца газете Le Monde, в котором он обвинил власти АНДР в неприязни по отношению к Пятой республике. Президент поставил под вопрос существование алжирского государства до французского колониализма.

На прошлой неделе Теббун заявил, что не сделает первый шаг для ослабления напряженности с Парижем, вменив Макрону «подрыв национального достоинства».