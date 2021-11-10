Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ

Москва, 10 ноября. Американцы готовятся создать новый альянс под боком у России, заявил капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, комментируя планы Пентагона расширить военное присутствие США в Черном море.

В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что к новому союзу могут присоединиться Украина, Грузия и некоторые страны НАТО. Из-за действий США в Черноморском регионе сохраняется напряженность, добавил военный эксперт.

«Неспроста в Черном море можно наблюдать агрессивную натовскую гулянку. В отправлении американских военных кораблей в регион, особенно в заходе в Черное море флагмана Шестого флота США, который координирует действия остальных судов, ничего хорошего для России нет», — раскрыл планы Пентагона эксперт.

Американцы могут сделать Украину основой нового антироссийского альянса. Силы НАТО для этого возведут на украинской территории военно-морские базы, предположил Дандыкин. По его словам, Москва не наблюдает за происходящим сквозь пальцы. Теперь у Военно-морского флота РФ появилось много работы.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила о попытках НАТО спровоцировать рост напряженности возле границ страны. Речь идет о маневрах эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney Военно-морских сил США в Черном море.