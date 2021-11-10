СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»

Москва, 10 ноября. Телеканал СТС вернул отложенную премьеру экстремального телешоу «Русский ниндзя». Новость о выходе проекта сообщил продюсер СТС Вячеслав Муругов.

Он опубликовал новую афишу, на которой нет оскандалившегося музыканта. Лицо ведущего скрыто маской из популярного сериала «Игра в кальмара» — под такими прятались люди, обслуживающие игры на выживание в южнокорейском проекте стримингового сервиса Netflix.

««Русский ниндзя» с 22 ноября в 20:00 по понедельникам на СТС», — написал Муругов в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры предполагают, что таким образом создатели пытаются в очередной раз привлечь внимание. По версии некоторых пользователей соцсети, Моргенштерна никто не будет заменять, и это лишь очередная попытка заработать пиар перед премьерой. Однако многие предполагают, что СТС все же пошел на поводу у общественности и отменил договор с исполнителем после его высказывания о Дне Победы в интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

После того как музыкант заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы, на него обрушился шквал критики. После осуждения со стороны видных деятелей он извинился, обвинив во всем СМИ.