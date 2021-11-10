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Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 ноября. Годовая инфляция в России с 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,13%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,29% с 0,44% при замедлении удорожания плодоовощной продукции, а также продуктов питания за исключением овощей и фруктов. Кроме того, министерство фиксирует замедление роста цен в непродовольственном сегменте, в том числе на бензин — до 0,12% с 0,24% в предыдущий отчетный период.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина отметил, что ведомство ожидает стабилизации стоимости социально значимых продовольственных товаров. По итогам года, согласно прогнозу, урожай зерновых составит 127 млн тонн.

Российский лидер, в свою очередь, призвал не допустить роста цен, в том числе на мясо. Глава государства также заявил, что необходимо своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими и азотными удобрениями не повлияла на стоимость продуктов.

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прогноз минэкономразвития инфляция цены на продукты
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