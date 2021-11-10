МИД Украины предупредил Минск о «последствиях» признания российского статуса Крыма

Киев, 10 ноября. Министерство иностранных дел Украины предупредило Белоруссию о «непоправимых последствиях» признания Крыма территорией РФ. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Представитель МИД Украины отреагировал на заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Дипломат ранее подтвердил, что Крым является российской территорией.

«В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел», — подчеркнул Николенко.

По словам представителя МИД, ведомство исходит из того, что официально Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Николенко рассчитывает, что Минск отдает себе отчет в этом вопросе.

Позиция Белоруссии по территориальной принадлежности Крыма остается такой, как была, заявил ранее Владимир Макей. Глава МИД республики предложил исходить из этого факта.