Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 20:00
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
19:40
Общество
СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»
19:40
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Все новости

МИД Украины предупредил Минск о «последствиях» признания российского статуса Крыма
Политика
МИД Украины предупредил Минск о «последствиях» признания российского статуса Крыма
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 10 ноября. Министерство иностранных дел Украины предупредило Белоруссию о «непоправимых последствиях» признания Крыма территорией РФ. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Представитель МИД Украины отреагировал на заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Дипломат ранее подтвердил, что Крым является российской территорией.

«В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел», — подчеркнул Николенко.

По словам представителя МИД, ведомство исходит из того, что официально Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Николенко рассчитывает, что Минск отдает себе отчет в этом вопросе.

Позиция Белоруссии по территориальной принадлежности Крыма остается такой, как была, заявил ранее Владимир Макей. Глава МИД республики предложил исходить из этого факта.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Украины предупредил Минск о «последствиях» признания российского статуса Крыма
украина белоруссия крым
Комментировать