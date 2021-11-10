В Саратовской области уволили 18 сотрудников УФСИН: ФАН узнал новые подробности

По данным исполняющего обязанности УФСИН по Саратовской области, из управления уволены 18 человек по факту подозрения в участии в пытках заключенных. Однако, как пояснил источник ФАН в ведомстве, речь идет не о вчерашней публикации видео, а о более ранних делах, по которым уже проведена проверка и выявлены факты грубых нарушений закона. Видео, опубликованное 9 ноября, еще в разработке — по нему только началась проверка.

«Из 18 человек только шесть непосредственно из самой ОТБ-1, — говорит собеседник ФАН. — Главный врач, его замы и непосредственно люди, контактировавшие с осужденными. На данный момент возбуждено пять уголовных дел, но по двум статьям — 132 и 133 УК РФ — насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера».

По поводу нового видео пока только назначена проверка. Во-первых, необходимо установить его подлинность и, во-вторых, выяснить канал, по которому оно попало к белорусскому правозащитнику во Франции. Кроме того, правозащитникам грозят еще и иски от третьих лиц, чьи фамилии упомянуты к аннотации к видео. Бездоказательно — не было не только суда, но еще даже расследования. Правозащитники также назвали этих людей словом «капо», которое в нашей стране считается самым страшным обвинением. Так называли людей, которые в нацистских концлагерях за определенные привилегии сотрудничали с администрацией лагеря.

Напомним, вчера вечером правозащитная организация опубликовала очередной набор роликов из ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Предварительно — на них изображено, как над заключенными издеваются в учреждении. Правозащитники бездоказательно утверждают, что пытки шли по приказу руководства силовых ведомств.