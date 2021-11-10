Донбасс, 10 ноября. Армия Киева нанесла артиллерийский удар по пригороду Донецка. ВСУ размещают танки и ЗРК вблизи жилых домов. Военнослужащих ВСУ «лечат» просроченными медикаментами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Украинскими войсками обстрелян пригород Донецка — поселок Спартак. По нему выпущено шесть снарядов из 152-мм артиллерийского орудия. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

ВСУ размещают танки и ЗРК вблизи жилых домов

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют активность Вооруженных сил Украины в районе участка разведения сил и средств «Богдановка — Петровское» в Донецкой области, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Кроме того, в отчетах мониторинговой миссии указаны и иные нарушения украинскими войсками Минских соглашений, а именно — размещение тяжелой техники и систем вооружений за линиями отвода и вне выделенных мест хранения.

Так, по данным иностранцев, в районах населенных пунктов Дружба, Калиновое, Красноармейск Донецкой области зафиксированы более двух десятков единиц запрещенного вооружения. Среди них реактивные системы залпового огня «Град», 100-мм противотанковые пушки «Рапира», 122-мм гаубицы Д-30 и танки. По информации Народной милиции ЛНР, украинские военные также разместили танки и зенитные ракетные комплексы в жилых районах поселков Спорное и Вороново Луганской области. Техника принадлежит 1-й отдельной танковой бригаде и 38-му зенитно-ракетному полку ВСУ.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Военнослужащих ВСУ «лечат» просроченными медикаментами

Пока украинское военно-политическое руководство нагнетает ситуацию в зоне конфликта, рядовые военнослужащие «сильнейшей армии континента» испытают острый дефицит элементарных средств, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. По словам луганчан, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ раздали медикаменты с истекшим сроком годности. Все препараты иностранного производства.

Украинский солдат свел счеты с жизнью

Рядовой Бабенко из состава 24-й мехбригады украинских вооруженных сил покончил с жизнью на боевом посту в районе села Новозвановка Луганской области, сообщили в Народной милиции ЛНР. Такое решение погибший принял после отказа командования уволить его со службы. Предварительное расследование инцидента показало, что рядовой в течение нескольких месяцев безуспешно подавал рапорт на увольнение в связи с издевательствами со стороны сослуживцев, но из-за некомплекта личного состава ВСУ прошения солдата были проигнорированы. В подразделении работают сотрудники военной службы правопорядка, устанавливая причины и обстоятельства инцидента. Разбирательство ведется по факту доведения до самоубийства.