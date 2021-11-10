Ушел из жизни художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

Москва, 10 ноября. Стало известно о смерти Дмитрия Куликова — он был аниматором при работе над известными мультфильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна». Куликов скончался в возрасте 75 лет. Причины произошедшего пока не установлены. Как сообщили на сайте Союза кинематографистов, Дмитрия Куликова не стало накануне.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», — отмечается в некрологе.

Куликов начинал свою карьеру в студии «Союзмультфильм» в 1974 году. Также он сотрудничал и с другими студиями, среди которых были зарубежные.