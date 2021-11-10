Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН

Несмотря на то, что официально война в Нагорном Карабахе окончена, 8 ноября возле Шуши азербайджанские военные открыли огонь по армянам. В Ереване утверждают, что под прицел попали мирные жители, проводившие строительные работы. В итоге один рабочий погиб, трое получили ранения. И это уже второй подобный инцидент за месяц.

Спецкорреспонденту ФАН Аббасу Джума удалось поговорить с ранеными. Сейчас они находятся в Республиканском медицинском центре в Степанакерте.

Расстрел на перекрестке

Инцидент произошел в дневное время суток, когда рабочие степанакертского ЗАО «Вода и канализация» занимались ремонтом водопровода на перекрестке вблизи Шуши. Как рассказали пострадавшие, в определенный момент с горы спустился вооруженный человек в азербайджанской военной форме, и стал кричать на своем языке.

Попытки объясниться с ним закончились провалом, и через небольшой отрезок времени солдат достал пистолет и открыл огонь.

«Мы хотели ремонтировать водопровод — для миротворцев оттуда идет вода. Начали работу, а через час этот солдат или не знаю кто, азербайджанец <…> сзади спустился с горы, подбежал к нам и начал орать. [Мой напарник] сказал, что мы делаем водопровод для русских. Тот снова начал орать. <…> Пытался по-русски ругаться, но у него не получалось. Потом он сделал два шага назад <…> и вытащил пистолет, зарядил, но мы подумали, что он нас пугает», — вспоминает Гагик Газарян, пострадавший.

Рабочий рассказал, что убитый 22-летний Мартин Еремян стоял спиной к стреляющему, и получил пулю в голову. Затем был открыт огонь по Геворгу Мелкумяну и Армену Саркисяну.

Отвлек нападавшего от Газаряна один из раненых, который сумел добраться до стоявшего рядом автомобиля и завести его. Впрочем, стрелок все равно успел сделать несколько выстрелов, ранив самого Гагика, а также находившегося рядом с ним коллегу.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Вскоре после этого раненые были экстренно госпитализированы. Минздрав Нагорного Карабаха заверяет, что их жизни вне опасности.

«Раненые мужчины прооперированы. Геворг Мелкумян 1990 года рождения начал дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Состояние Армена Саркисяна 1980 года рождения и Гагика Газаряна 1978 года рождения оценивается как средне тяжелое», — уточнили в медицинском центре Степанакерта.

Сочтено терактом

По факту произошедшего местная Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям об убийстве на почве национальной, расовой или религиозной нетерпимости и террористическом акте, совершенном с применением огнестрельного оружия.

«Каждый подобный инцидент и их совокупность направлены на одну цель — запугать арцахских армян, дискредитировать российские миротворческие силы и тем самым создать чувство незащищенности у людей, живущих в Арцахе», — сказано в заявлении ведомства.

Азербайджан, в свою очередь, обвиняет именно Армению в организации провокации. Как заявила глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила: