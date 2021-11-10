Гендиректор МХАТа Кехман поговорил с Дорониной на фоне скандала вокруг Бузовой

Москва, 10 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман поговорил с народной артисткой СССР, президентом театра Татьяной Дорониной. Это произошло на фоне скандала с отменой спектакля с певицей Ольгой Бузовой.

Кехман сообщил о разговоре с артисткой на собрании труппы, которое состоялось во вторник, 10 ноября, и длилось 12 минут. Он надеется, что знаменитая артистка приедет в МХАТ, пишут «Известия».

Владимир Кехман рассчитывает, что Доронина обязательно наведается в театр. К этому моменту он хочет сделать яркую постановку, чтобы артистке понравился спектакль.

Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту художественного руководителя МХАТа в 2018 году. Спустя некоторое время у нового руководителя возник конфликт с труппой. Артисты даже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину. Бояков осенью этого года сообщил о своем уходе из МХАТа.

В октябре 2021 году Владимир Кехман стал директор театра. Его приход не обошелся без скандала. Он снял спектакль «Чудесный грузин», в котором была занята экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова.