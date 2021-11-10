Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 20:00
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
19:40
Общество
СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»
19:40
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Все новости

Гендиректор МХАТа Кехман поговорил с Дорониной на фоне скандала вокруг Бузовой
Общество
Гендиректор МХАТа Кехман поговорил с Дорониной на фоне скандала вокруг Бузовой
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 10 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман поговорил с народной артисткой СССР, президентом театра Татьяной Дорониной. Это произошло на фоне скандала с отменой спектакля с певицей Ольгой Бузовой.

Кехман сообщил о разговоре с артисткой на собрании труппы, которое состоялось во вторник, 10 ноября, и длилось 12 минут. Он надеется, что знаменитая артистка приедет в МХАТ, пишут «Известия».

Владимир Кехман рассчитывает, что Доронина обязательно наведается в театр. К этому моменту он хочет сделать яркую постановку, чтобы артистке понравился спектакль.

Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту художественного руководителя МХАТа в 2018 году. Спустя некоторое время у нового руководителя возник конфликт с труппой. Артисты даже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину. Бояков осенью этого года сообщил о своем уходе из МХАТа.

В октябре 2021 году Владимир Кехман стал директор театра. Его приход не обошелся без скандала. Он снял спектакль «Чудесный грузин», в котором была занята экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гендиректор МХАТа Кехман поговорил с Дорониной на фоне скандала вокруг Бузовой
кехман доронина мхат имени горького
Комментировать