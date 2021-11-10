Депутат Рады Кива сообщил об уничтожении Украины с момента начала независимости

Киев, 10 ноября. Украина после обретения так называемой независимости постепенно распадается, заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Политик известен как оппозиционный парламентарий, которого недавно задержали киевские силовики. Он является фигурантом уголовного дела о госизмене. Депутатом заинтересовались органы после того, как Кива записал видеопоздравление президенту России Владимиру Путину, передает радио Sputnik. В Telegram политик оценил состояние Украины, указав на ее уничтожение.

«На самом деле состояние, в котором находится Украина с 91 года, — период, названый "независимостью", — является процессом тотального уничтожения государства, народа и его истории, обезличивания нации. За 30 лет в этом состоянии мы потеряли все: территорию, экономику, людей и мораль», — написал депутат

Ранее Кива призвал соотечественников готовиться к голоду и смерти. Парламентарий прокомментировал отключение Славянской ТЭС и предупредил украинцев, что страну ожидает катастрофа.