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Марунич предупредил о страшной участи беженцев из Белоруссии после отправки на Украину
Политика
Марунич предупредил о страшной участи беженцев из Белоруссии после отправки на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 10 ноября. Отправка беженцев, застрявших у польско-белорусской границы, на Украину подвергнет их жизни еще большей угрозе чем та, с которой они столкнулись сейчас.

С таким предупреждением в адрес лидеров ЕС в эфире украинского канала NEWSONE выступил украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич, раскритиковав предложение немецких политиков отправить беженцев из Белоруссии на Украину.

Гость студии выразил уверенность в том, что на Украине всех этих и без того несчастных мигрантов, которых поляки поливают слезоточивым газом и травят собаками, ждет еще более печальная судьба. Речь, скорее всего, идет даже о смертельной угрозе. Эксперт напомнил, что в бюджете Украины зияет огромная дыра. Денег не хватает даже на спасение собственных граждан в условиях пандемии. Тем временем на содержание тысяч ближневосточных беженцев нужны огромные средства. Даже если Евросоюз расщедрится и выделит деньги на расселение и питание этих мигрантов, они не дойдут до конечных «адресатов» и расползутся по карманам представителей ближайшего окружения украинского гаранта. Брюссель не способен проследить за денежными потоками, что подтверждают десятки траншей помощи, растворившихся в неизвестности за последние восемь лет.

Марунич предупредил о страшной участи беженцев из Белоруссии после отправки на Украину
Федеральное агентство новостей /

«Вы что желаете зла этим беженцам? Я не желаю. Им и так несладко. В украинском бюджете нет ни копейки на финансирование мероприятий по обустройству жизни этих людей. Они же не будут работать. Кто будет их обслуживать, обеспечивать им тепло зимой? Вообще предложения немецкой стороны выглядят просто цинично. Этих людей гонят к нам на убой. Их ждет печальная и страшная участь», — раскритиковал эксперт европейских политиков.

Марунич не исключил, что украинская власть с готовностью откликнется на предложение западных партнеров, конечно же, исключительно ради траншей, кредитов и прочих вливаний. В таком случае Украина и ЕС станут соучастниками в большом преступлении, которое можно заранее назвать геноцидом.

Ранее украинский политолог Алексей Якубин раскусил уловку Польши с фальшивой истерией вокруг прорыва беженцев через границу.

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украина беженцы евросоюз белоруссия польша фрг
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