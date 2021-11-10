Главный тренер сборной России заявил, что «поставил точку» в отношениях с Дзюбой

Москва, 10 ноября. Наставник российской футбольной сборной Валерий Карпин в очередной раз высказался на тему отношений с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Валерий Карпин и Александр Головин 10 ноября принимают участие в пресс-конференции перед игрой с Кипром. В ходе мероприятия наставник российской сборной заявил журналистам, что больше не собирается обсуждать тему невызова Артема Дзюбы.

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите — спрашивайте меня про это, хотите — нет. Это уже ваши проблемы», — подчеркнул 52-летний специалист.

Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации у ЧМ в Катаре, однако принял решение не приезжать в расположение национальной команды. Без форварда подопечные Карпина выиграли два поединка и поднялись на первое место в турнирной таблице группы H.