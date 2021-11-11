Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:49
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
12:42
Происшествия
Польский солдат открыл огонь после нападения мигранта на белорусской границе
12:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте
12:41
Политика
Песков: Путин в постоянном контакте с Лукашенко по миграционному кризису
12:40
Происшествия
Журналист ВГТРК сообщил об угрозах в свой адрес за репортаж о кредитных мошенниках
12:39
Политика
Песков назвал безумной идеей возможные санкции ЕС против «Аэрофлота»
12:39
Общество
В Кремле не планируют вводить дополнительные ограничения по COVID-19 на федеральном уровне
Все новости

Режиссер «Русской кибердеревни» Васильев проводит премьеру клипа вместе с ФАН
Шоу-бизнес
Режиссер «Русской кибердеревни» Васильев проводит премьеру клипа вместе с ФАН
Кадр из серии (предоставлен Сергеем Васильевым)  / 

Режиссер нашумевшей короткометражки «Russian cyber farm» Сергей Васильев в эксклюзивном интервью для ФАН раскрыл подробности своей премьеры.

По словам режиссера, в этот раз поклонников его творчества ждет настоящий сюрприз.

«Это эксперимент — первый наш ролик в формате клипа. Вести повествование будет песня», — сообщил автор.

Сергей Васильев также поведал о том, где он черпал вдохновение для своего нового ролика.

«Мы скооперировались с петрозаводским рэпером. У него псевдоним Виталя Альбатрос. На самом деле, в свое время идея «Русской кибердеревни» пришла под впечатлением в том числе и от просмотра одного из его клипов, который снят на «runglish» (смешение в речи русского и английского языков. — Прим. ФАН). Весной 2020 года он выложил клип с названием в духе «Coronavirus in Russia». Он тоже был снят на «runglish» и достаточно сильно завирусился. Мы связались с этой творческой группой, съездили к ним в Петрозаводск и сняли клип в, так сказать, нашем мире», — пояснил собеседник ФАН.

Режиссер «Русской кибердеревни» Васильев проводит премьеру клипа вместе с ФАН
Кадр из серии (предоставлен Сергеем Васильевым) /

Кроме того, режиссер поделился с Федеральным агентством новостей деталями сюжета экспериментального клипа.

«В этом клипе, как и во всех наших роликах, все будет вращаться вокруг киберпанка, роботов и их отношений с людьми. Там есть персонаж — художник, который ходит по городу и рисует некие картины, но поскольку, по сути, он является, с точки зрения робовластей этого города, вандалом, они за ним охотятся. Параллельно идет сюжет о том, как ребята исполняют песню. Естественно, ролик косвенно связан с остальными нашими работами. Есть отсылки, объекты, которые фигурировали в роликах ранее», — подытожил режиссер.

Премьеру клипа Сергей Васильев проводит совместно с ФАН. Переходим и наслаждаемся.

Ранее режиссер Сергей Васильев в беседе с ФАН раскрыл детали участия в проекте блогера BadComedian. По его словам, поработать вместе с Евгением Баженовым ему помогла счастливая случайность.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер «Русской кибердеревни» Васильев проводит премьеру клипа вместе с ФАН
васильев кибердеревня
Комментировать