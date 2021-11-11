Режиссер «Русской кибердеревни» Васильев проводит премьеру клипа вместе с ФАН

Режиссер нашумевшей короткометражки «Russian cyber farm» Сергей Васильев в эксклюзивном интервью для ФАН раскрыл подробности своей премьеры.

По словам режиссера, в этот раз поклонников его творчества ждет настоящий сюрприз.

«Это эксперимент — первый наш ролик в формате клипа. Вести повествование будет песня», — сообщил автор.

Сергей Васильев также поведал о том, где он черпал вдохновение для своего нового ролика.

«Мы скооперировались с петрозаводским рэпером. У него псевдоним Виталя Альбатрос. На самом деле, в свое время идея «Русской кибердеревни» пришла под впечатлением в том числе и от просмотра одного из его клипов, который снят на «runglish» (смешение в речи русского и английского языков. — Прим. ФАН). Весной 2020 года он выложил клип с названием в духе «Coronavirus in Russia». Он тоже был снят на «runglish» и достаточно сильно завирусился. Мы связались с этой творческой группой, съездили к ним в Петрозаводск и сняли клип в, так сказать, нашем мире», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из серии (предоставлен Сергеем Васильевым) /

Кроме того, режиссер поделился с Федеральным агентством новостей деталями сюжета экспериментального клипа.

«В этом клипе, как и во всех наших роликах, все будет вращаться вокруг киберпанка, роботов и их отношений с людьми. Там есть персонаж — художник, который ходит по городу и рисует некие картины, но поскольку, по сути, он является, с точки зрения робовластей этого города, вандалом, они за ним охотятся. Параллельно идет сюжет о том, как ребята исполняют песню. Естественно, ролик косвенно связан с остальными нашими работами. Есть отсылки, объекты, которые фигурировали в роликах ранее», — подытожил режиссер.

Премьеру клипа Сергей Васильев проводит совместно с ФАН. Переходим и наслаждаемся.

Ранее режиссер Сергей Васильев в беседе с ФАН раскрыл детали участия в проекте блогера BadComedian. По его словам, поработать вместе с Евгением Баженовым ему помогла счастливая случайность.