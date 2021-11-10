Профессор Чепурнов рассказал, чего не хватает России для борьбы с COVID-19

Разрабатываемый российский препарат на основе антител для лечения COVID-19 нельзя сравнивать с уже существующими американскими таблетками Paxlovid компании Pfizer. В этом убежден старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов. В интервью ФАН эксперт посоветовал забыть всем о политике и не думать, что наш будущий препарат — это банальный ответ Америке.

«Это совершенно разные по направленности препараты. То, о чем говорит Байден, — это препарат, связанный со способностью некоторых ферментов подавлять продукцию вируса посредством того, что блокируется способность вируса разрезать белковые цепочки на отдельные белки. Антитела — это совершенно другая вещь. Это то, что давно и хорошо идеологически отработано. Использование антител от переболевших людей — это уже проверенный метод. Вопрос только в том, какую технологию в этот раз выбрали сотрудники института им. Гамалеи», — заявил профессор.

Чепурнов называет положительной тенденцией стремление разных стран создать именно свое эффективное лекарство для лечения COVID-19. В конечном счете чем больше выбора, тем лучше пациентам, считает профессор. При этом он уверен, что российские ученые могли бы сделать гораздо больше, чем их зарубежные коллеги.

ФБА «Экономика сегодня» /

«В этой истории не хватает очень важной вещи. Нам не хватает государственных грантов. Государство должно выделить средства в виде объявленных грантов, тендеров или как угодно, чтобы российские ученые могли посоревноваться в своих предложениях. И за счет таких средств те талантливые научные коллективы, которые есть и хотели бы чего-то сделать, но из-за безденежья ничего себе позволить не могут, то после получения финансовой помощи, наши светлые головы придумали бы что-то и покруче», — уверен Александр Чепурнов.

Накануне директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты уже работают над созданием препарата из антител. В январе 2022 года начнутся его клинические испытания. По словам ученого, для защиты от заражения коронавирусом необходимо не менее 300 международных единиц антител. Несмотря на это, для полноценного ограждения от болезни «идеально» иметь 500 единиц и больше, пояснил Гинцбург.