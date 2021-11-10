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Актриса Татьяна Васильева заявила, что все ее партнеры по сцене — гомосексуалисты
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заявила, что все ее партнеры по сцене — гомосексуалисты
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 10 ноября. Во время очередного выпуска YouTube-шоу «Откройте, Давид!» его ведущий Давид Виннер, беседуя с гостьей актрисой Татьяной Васильевой, неожиданно провозгласил ее гей-иконой и королевой ЛГБТ-сообщества в TikTok. Ему стало интересно, что об этом думает артистка, пишет Teleprogramma.pro.

«Меня это радует. Есть те, которые мне очень-очень нравятся. Не как мужчины, конечно. А именно — как партнеры, они зачастую хорошие актеры. От них хорошо пахнет, они хорошо одеваются», — пояснила Васильева.

По мнению звезды, когда мужчины следят за собой — это всегда плюс. Она уточнила, что сексуальная ориентация не раздражает ее, но она настороженно относится к тому, что она декларируется. Также артистка смущается, когда гомосексуалисты ходят о городу под ручку.

«Слава богу, мои дети это проскочили. Но как мои внуки будут — не знаю. Ведь эти ребята очень легко продвигаются в карьере, у них такая мощная диаспора! Они никогда не оставляют друг друга», — рассказывает Васильева.

Актриса уточнила, что из-за того, что рядом были мужчины, которым нравятся мужчины, поклонников у нее было не так много. При этом актриса также ссылается и на то, что много и усердно работала.

«У меня все партнеры — геи!» — неожиданно заявила Васильева.

Ошарашенный ведущий тут же уточнил у артистки еще одну деталь.

«А Гаркалин?» — спросил он.

«Вот на этот вопрос я не буду отвечать», — уклонилась от ответа актриса.

«Все! За исключением двоих, может быть», — добавила она.

Ранее сообщалось, как Татьяна Васильева рассорилась с Ефимом Шифриным из-за спектакля.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Татьяна Васильева заявила, что все ее партнеры по сцене — гомосексуалисты
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