Полузащитник сборной России Головин рассказал о своем состоянии перед матчем с Кипром

Санкт-Петербург, 10 ноября. Футболист сборной России Александр Головин оценил свое физическое состояние в преддверии игры квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера сборной России Валерия Карпина и полузащитника Александра Головина проходит в Петербурге. Полузащитник «Монако», из-за травмы пропустивший несколько игр национальной команды, рассказал журналистам о своем самочувствии.

«Думаю, что на 90 минут буду точно готов. После травмы я провел уже три игры. Понятно, что играл не по 90 минут, но нахожусь в хорошем тонусе», — подчеркнул Головин.

Матч сборных России и Кипра пройдет на стадионе "Газпром Арена" 11 ноября. Встреча соперников по группе H начнется в 20 часов по московскому времени.

Ранее полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов покинул расположение сборной России из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.