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Адвокат Руслан Калоев попросил СКР возбудить уголовное дело против Моргенштерна

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 18:57
Общество
Адвокат Руслан Калоев попросил СКР возбудить уголовное дело против Моргенштерна
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 ноября. Адвокат Руслан Калоев из Владикавказа обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против исполнителя Моргенштерна.

Юрист видит в творчестве эксцентричного музыканта негативное влияние на подрастающее поколение. Он отметил, что поклонниками певца являются в основном несовершеннолетние граждане, в том числе и дети, чья психика еще не окрепла.

«Моргенштерн действует пагубно по отношению к подростковому и молодому поколению. Лично я не допущу, чтобы мои маленькие племянники росли на песнях, влияющих на них аморально и асоциально. Из-за таких певцов будущее нашего общества обречено», — подчеркнул Калоев в комментарии корреспонденту kp.ru.

В заявлении юрист указал, что в большинстве текстов песен Моргенштерна есть ненормативная лексика и пропаганда запрещенных веществ, что может негативно влиять на молодежь. Кроме того, Калоев отмечает, что артист «приучает детей к отсутствию уважения к старшему поколению и безнравственному поведению». Известно, что за подобные обвинения музыканта уже оштрафовали в начале лета. В хитах Моргенштерна нашли пропаганду наркотических веществ, за что он получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал вероятность нового наказания для артиста за пропаганду запрещенный веществ. Юрист в комментарии ФАН подчеркнул, что пока не получил материалы дела, по которому обвиняют его подопечного.

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