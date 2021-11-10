Видео с игрой медвежат во время снегопада в Тверской области появилось в Сети

Тверь, 10 ноября. Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области опубликовали ранее неизданное видео с игрой животных.

Видео было снято еще 4 мая, на нем медвежата резвятся друг с другом во время весеннего снегопада. По словам сотрудников, накануне был теплый майский вечер, а утром погода резко изменилась и пошел снег.

Животных нисколько не расстроила смена условий — они бегали, играли и учились лазать по деревьям. Однако, как только медвежата услышали незнакомый звук, сразу стремглав умчались прятаться в свои дома, сообщили в пресс-службе центра.

Работники национального парка «Красноярские Столбы» поделились со зрителями на официальном YouTube-канале видеозаписью, снятой на фотоловушку. Пользователей соцсетей умилили маленькие медвежата и рысята.