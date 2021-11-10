Русские девушки в военной форме поразили иностранных зрителей MilitaryParadeCollection

Москва, 10 ноября. Российские девушки-военнослужащие поражают не только своей красотой, но и способностью справиться с любым спецназом. К такому выводу пришли иностранные подписчики YouTube-канала MilitaryParadeCollection.

Авторы канала опубликовали видео, запечатлевшее российских девушек в военной форме на параде в Москве. Запись привлекла внимание многих иностранных зрителей. Пораженные комментаторы отмечали, что у России есть действительно мощное оружие.

«У русских есть подавляющий арсенал красивых женщин, чтобы победить своих врагов», — написал один из пользователей.

«Идеального женского военного марша не существует, но... Ладно, я остался с отвисшей челюстью. Эти девушки выглядят так красиво в униформе, такая синхронность. Просто удивительно», — говорится в другом комментарии под видео.

Подписчик с никнеймом Engtea Hmar, в свою очередь, обратился к собеседникам с призывом не позволять внешности россиянок одурачить их. Он напомнил, что эти девушки обладают не только очарованием, но и познаниями в боевых искусствах.

Агентство городских новостей Москва /

«Эти женщины-солдаты, могут уничтожить любой спецназ по всему миру без стрельбы», — поддержал его другой пользователь.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о росте боеспособности российской армии в два раза. Он также сообщал, что в ВС РФ сейчас служат примерно 300 тысяч женщин, передает RT.