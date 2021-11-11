Психолог Ксения Аверс объяснила, как работают «марафоны желаний»

Социальные сети пестрят объявлениями различных коучей о наборе участников в различные «марафоны желаний». Если верить рекламе, то за небольшие деньги вас научат воплощать журнальные картинки и самые невероятные «хотелки» в реальность. В беседе с ФАН психолог Ксения Аверс рассказала, как устроена работа таких марафонов и действительно ли они помогают достичь заветных целей.

По словам психолога, в основе всех марафонов желаний лежит простая научная методика — «Принципы когнитивного моделирования будущего». Суть ее в том, что психика отлично воспринимает и обрабатывает картинки. То есть у человека каждое событие, эмоция, мечта ассоциируется с определенным образом. Мышление гениальных людей развито еще сильнее. Их логика тут же пытается отыскать причинно-следственную связь.

Из личного архива Ксении Аверс /

«Допустим, если появилась мысль о том, что неплохо бы прибрести машину, то мозг тут же начнет перебирать и предлагать варианты из уже сохраненных в голове образов. Он остановится только после того, как на определенную картинку проявится эмоциональная реакция. Произойдет гормональный всплеск. Человечеству известны разные гормоны. Например, в моменты счастья выделяется дофамин и окситоцин, а испытывая страх, задействуется [выработка] адреналина и кортизола. Положительные образы мышления активируют гормональную систему, благодаря чему происходит воодушевление. У человека появляется мотивация и желание заполучить то, что он нарисовал в своей голове. И, кажется, обладая этим предметом, позитив от его использования будет сопутствовать постоянно», — объяснила она.

Однако после такой проделанной работы над собой марафоны желаний заканчиваются. Поскольку инстамарафонщики просто поняли: для того, чтобы заработать деньги, достаточно научить людей делать карты желаний, мечтать и удовлетворяться своим «хочу». Дальнейшие познания по теме не озвучиваются, подчеркнула Аверс. Так и заканчиваются все марафоны. А ведь образы мышления должны стать всего лишь началом пути к реализации своей цели — получению желаемого.

«Марафоны желаний не работают, поскольку те, кто их ведут, ничего не знают о работе психики. Чтобы разобраться, чего ей не хватает, нужны другие знания. Но зачастую у генераторов марафонов их просто нет», — отметила психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха». По мнению специалиста, человек воспринимает такие марафоны как игру и перестает понимать, что тем самым не решает никаких проблем.