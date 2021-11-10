Правая оппозиция Перу продолжает «истреблять» правительство социалиста Кастильо

Лима, 10 ноября. Министр обороны Перу Вальтер Айала подал в отставку после обвинений со стороны бывшего командующего армией генерала Хосе Вискарра в давлении, которое правительство страны оказывает на кадровую политику Вооруженных сил.

По словам Вискарра, он был вынужден подать в отставку из-за отказа от продвижения по службе полковников Карлоса Санчеса и Сиро Боканегру.

Айяла опроверг эти обвинения, заявив, что ни у него, ни у какого-либо другого должностного лица не было личных интересов в каком-либо конкретном военном назначении. Тем не менее он решил уйти с поста, чтобы предотвратить дальнейший политический конфликт и разрядить потенциальный скандал, который может повлиять на стабильность правительства.

«Благодаря свою страну и выполняя свои обязанности перед ней, я ухожу в отставку. Не используйте претензии против демократии», — написала Айала в своем твитере.

Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente @PedroCastilloTe pic.twitter.com/akufg3k5zR — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) November 9, 2021

В течение последних нескольких месяцев правая оппозиция предпринимает усилия, чтобы помешать работе администрации президента Педро Кастильо. В результате проведенной кампании 2 октября подал в отставку министр внутренних дел, после чего, 5 ноября, был утвержден второй за последние 4 месяца состав Кабмина.

Оппозиция также пригрозила отказаться от утверждения нового состава правительства, приняв закон, который лишит исполнительную власть конституционных полномочий.