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Правая оппозиция Перу продолжает «истреблять» правительство социалиста Кастильо
Весь мир
Правая оппозиция Перу продолжает «истреблять» правительство социалиста Кастильо
Global Look Press  /  Mariana Bazo / XinHua

Лима, 10 ноября. Министр обороны Перу Вальтер Айала подал в отставку после обвинений со стороны бывшего командующего армией генерала Хосе Вискарра в давлении, которое правительство страны оказывает на кадровую политику Вооруженных сил.

По словам Вискарра, он был вынужден подать в отставку из-за отказа от продвижения по службе полковников Карлоса Санчеса и Сиро Боканегру.

Айяла опроверг эти обвинения, заявив, что ни у него, ни у какого-либо другого должностного лица не было личных интересов в каком-либо конкретном военном назначении. Тем не менее он решил уйти с поста, чтобы предотвратить дальнейший политический конфликт и разрядить потенциальный скандал, который может повлиять на стабильность правительства.

«Благодаря свою страну и выполняя свои обязанности перед ней, я ухожу в отставку. Не используйте претензии против демократии», — написала Айала в своем твитере.

В течение последних нескольких месяцев правая оппозиция предпринимает усилия, чтобы помешать работе администрации президента Педро Кастильо. В результате проведенной кампании 2 октября подал в отставку министр внутренних дел, после чего, 5 ноября, был утвержден второй за последние 4 месяца состав Кабмина.

Оппозиция также пригрозила отказаться от утверждения нового состава правительства, приняв закон, который лишит исполнительную власть конституционных полномочий.

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