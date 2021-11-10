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Настя Ивлеева пригласила СМИ на открытие своего бара после слухов о ликвидации бизнеса
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева пригласила СМИ на открытие своего бара после слухов о ликвидации бизнеса
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 10 ноября. Блогер Настя Ивлеева опровергла слухи о ликвидации своего бизнеса. Она рассказала, что не собирается отказываться от планов по открытию бара.

Знаменитость готовила поклонников к новому проекту. Она собиралась открыть «Капельницу» в Москве. Некоторое время назад стали распространяться слухи, что у звезды начались проблемы с бизнесом. Говорилось, что блогер решила отказаться от идеи открывать бар.

Позднее 30-летняя звезда заявила, что эта информация не соответствует действительности. Она объяснила, что у нее были две организации «Капельница», одно из которых ей пришлось закрыть из-за неправильно оформленных документов.

«Другое оставила! На которое и будут капать будущие миллионы. Вы хоть проверяйте информацию, прежде чем писать буквы. Кстати, приглашаю на открытие», — написала звезда интернета в Stories на своей странице в Instagram.

Настя Ивлеева пригласила СМИ на открытие своего бара после слухов о ликвидации бизнеса
Prt Scr instagram.com / @ _agentgirl_

Настя Ивлеева призвала журналистов проверять информацию, прежде чем писать недостоверные сообщения. Видимо, чтобы указать на неправоту СМИ, она пригласила их на открытие своего заведения.

Блогер активно занимается продвижением своих проектов, в частности, шоу «Королевские кобры». В последнем выпуске Ивлеева удивила фанатов, прыгнув на певца Егора Крида. Звезда весь выпуск оказывала знаки внимания артисту.

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бизнес бар ивлеева
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