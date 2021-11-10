Настя Ивлеева пригласила СМИ на открытие своего бара после слухов о ликвидации бизнеса

Москва, 10 ноября. Блогер Настя Ивлеева опровергла слухи о ликвидации своего бизнеса. Она рассказала, что не собирается отказываться от планов по открытию бара.
Знаменитость готовила поклонников к новому проекту. Она собиралась открыть «Капельницу» в Москве. Некоторое время назад стали распространяться слухи, что у звезды начались проблемы с бизнесом. Говорилось, что блогер решила отказаться от идеи открывать бар.
Позднее 30-летняя звезда заявила, что эта информация не соответствует действительности. Она объяснила, что у нее были две организации «Капельница», одно из которых ей пришлось закрыть из-за неправильно оформленных документов.
«Другое оставила! На которое и будут капать будущие миллионы. Вы хоть проверяйте информацию, прежде чем писать буквы. Кстати, приглашаю на открытие», — написала звезда интернета в Stories на своей странице в Instagram.
Настя Ивлеева призвала журналистов проверять информацию, прежде чем писать недостоверные сообщения. Видимо, чтобы указать на неправоту СМИ, она пригласила их на открытие своего заведения.
Блогер активно занимается продвижением своих проектов, в частности, шоу «Королевские кобры». В последнем выпуске Ивлеева удивила фанатов, прыгнув на певца Егора Крида. Звезда весь выпуск оказывала знаки внимания артисту.