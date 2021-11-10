Анну Кузнецову назначили врио замсекретаря Генсовета «Единой России»

Москва, 10 ноября. Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова стала врио замсекретаря Генсовета «Единой России». Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Президиум Генсовета «Единой России» полным составом поддержал избрание Анны Кузнецовой на должность врио замсекретаря. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак ранее предложил рассмотреть ее кандидатуру.

«На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных», — сказал политик.

Кузнецова также будет руководить комиссией президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Ранее врио замсекретаря Генсовета политсилы занималась вопросами материнства, детства и поддержки семьи. Кандидатуру Кузнецовой в октябре выдвинули на пост вице-спикера Госдумы. Сейчас она занимает эту должность.