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Переводчик Кокорина рассказал, как игроки «Фиорентины» пошутили над российским футболистом
Спорт
Переводчик Кокорина рассказал, как игроки «Фиорентины» пошутили над российским футболистом
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 10 ноября. Ассистент и переводчик российского футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина вспомнил, как партнеры по команде пошутили над нападающим.

Максим Долгий, ассистент и переводчик форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, что игрок хорошо адаптировался в итальянской команде и стал частью коллектива. В эфире телеканала «Матч ТВ» он вспомнил, как партнеры пошутили над футболистом «фиалок».

«Однажды на Сашино место в раздевалке Касерес приклеил распечатку картинки — старая кнопочная «Нокия», и на ней текст на русском: «Дежурный телефон тюремщика». Даже не знаю, как он это сделал. Это было с позитивом, так что никаких проблем», — отметил Долгий.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Форвард подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. Кокорин провел за «Фиорентину» семь матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Валерий Карпин оценил уровень российских футболистов, выступающих в иностранных клубов. Своим мнением об игре легионеров наставник сборной России поделился с журналистами после тренировки в Санкт-Петербурге.

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футбол кокорин италия фиорентина
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