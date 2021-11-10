Экс-художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков буквально за день до того, как был уволен новым генеральным директором Владимиром Кехманом, успел продлить договор с Ольгой Бузовой на показ одного спектакля «Чудесный грузин». На этот раз в качестве гонорара за исполнение роли Бэллы Шанталь Ольга должна была заработать 234 044 рубля.

На данный момент известно, что спектакль, на который у звезды «Дом-2» заключен новый контракт, перенесен на неизвестный срок. Он пока не снят с репертуара, но, по словам нового директора театра Владимира Кехмана, спектакль нерентабелен. Он не приносит доход. Более того, Кехман заявил, что для него худрук театра — Татьяна Доронина, а она вряд ли поддержит подобные эксперименты. Она всегда ратовала за профессионализм в театре. Сама Ольга недавно жаловалась, что не получила деньги еще за первые два спектакля.

Ранее ФАН публиковал интервью с артистом театра, который рассказал, что Эдуард Бояков плохо относился к актерам, поддерживающим Татьяну Доронину, и пытался от них избавиться, а также демонстративно снимал афиши и портреты актрисы.

Отметим также, что Бузова, несмотря на отмену спектакля «Чудесный грузин» с ее участием, требует от руководства МХАТа имени Горького выплатить ей порядка полумиллиона рублей. Звезда «Дома-2» при этом считает, что ее безосновательно оболгали, а администрация театра стоит на своем и твердит о низких продажах билетов по вине новоявленной актрисы.