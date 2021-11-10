Вдова Караченцова раскритиковала решение Хабенского вернуть постановку Богомолова в МХТ

Москва, 10 ноября. Известная российская актриса Людмила Поргина раскритиковала решения нового художественного руководителя Московского художественного театра имени А.П. Чехова (МХТ) Константина Хабенского вернуть на сцену постановку режиссера Константина Богомолова.

Новый театральный сезон в сентябре начался с перестановок. На тот момент действующий худрук театра Сергей Женовач заявил, что 13 сентября на сцене театра состоится последний показ постановки супруга телеведущей Ксении Собчак «Идеальный муж». Спустя чуть больше месяца руководство сменилось, а вместе с ним и репертуар.

Приказом от 27 октября театр возглавил известный российский актер Константин Хабенский. Он решил вернуть спектакль Богомолова на сцену, чем вызвал гнев большого количества своих коллег. Среди недовольных оказалась и вдова великого советского и российского актера Николая Караченцова. Она отметила, что категорически не согласна с решением нового худрука МХТ и не понимает его.

«Я не пойму никак, зачем Хабенский восстановил спектакль, который называется «Идеальный муж»? Это о любви двух гомосексуалистов, я думаю, это не очень смотрится... Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: «Остановитесь»», — отметила Поргина в комментарии изданию Blitz.plus.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее известная ясновидящая Мирослава Коллавини рассказала, что возглавлять известный театр было настоящей мечтой Хабенского. Она уверена, что после смерти мэтра Олега Табакова звезда сериала «Метод» верно шел к своей цели.