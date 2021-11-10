Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 19:58
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
19:40
Общество
СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»
19:40
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Все новости

Вдова Караченцова раскритиковала решение Хабенского вернуть постановку Богомолова в МХТ

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 18:33
Общество
Вдова Караченцова раскритиковала решение Хабенского вернуть постановку Богомолова в МХТ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 ноября. Известная российская актриса Людмила Поргина раскритиковала решения нового художественного руководителя Московского художественного театра имени А.П. Чехова (МХТ) Константина Хабенского вернуть на сцену постановку режиссера Константина Богомолова.

Новый театральный сезон в сентябре начался с перестановок. На тот момент действующий худрук театра Сергей Женовач заявил, что 13 сентября на сцене театра состоится последний показ постановки супруга телеведущей Ксении Собчак «Идеальный муж». Спустя чуть больше месяца руководство сменилось, а вместе с ним и репертуар.

Приказом от 27 октября театр возглавил известный российский актер Константин Хабенский. Он решил вернуть спектакль Богомолова на сцену, чем вызвал гнев большого количества своих коллег. Среди недовольных оказалась и вдова великого советского и российского актера Николая Караченцова. Она отметила, что категорически не согласна с решением нового худрука МХТ и не понимает его.

«Я не пойму никак, зачем Хабенский восстановил спектакль, который называется «Идеальный муж»? Это о любви двух гомосексуалистов, я думаю, это не очень смотрится... Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: «Остановитесь»», — отметила Поргина в комментарии изданию Blitz.plus.

Вдова Караченцова раскритиковала решение Хабенского вернуть постановку Богомолова в МХТ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее известная ясновидящая Мирослава Коллавини рассказала, что возглавлять известный театр было настоящей мечтой Хабенского. Она уверена, что после смерти мэтра Олега Табакова звезда сериала «Метод» верно шел к своей цели.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вдова Караченцова раскритиковала решение Хабенского вернуть постановку Богомолова в МХТ
караченцов хабенский мхт поргина богомолов идеальный муж
Комментировать