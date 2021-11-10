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Россия и Мали укрепят сотрудничество в сфере бизнеса и предпринимательства
Весь мир
Россия и Мали укрепят сотрудничество в сфере бизнеса и предпринимательства
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 10 ноября. Посол России в Республике Мали Игорь Громыко сообщил о готовности Москвы выделить 2 миллиона долларов для поддержки дружественной африканской страны. Об этом он рассказал в интервью корреспондентам малийского издания Bamako.com.

«В настоящее время ведется подготовка к проведению встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулаем Диопом. Она состоится в Москве 11 ноября», — поделился Громыко.

Стороны обсудят расширение сотрудничества в сферах бизнеса. Россия поможет Мали с разработкой шахт и развитием энергетики. Также политики рассмотрят возможность увеличения количества инвестиций в инфраструктуру и сельское хозяйство африканской страны.

Россия и Мали укрепят сотрудничество в сфере бизнеса и предпринимательства
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Вероятно, встречу посетят представители министерств обороны. Они планируют обсудить проблему борьбы с терроризмом в регионе Сахеля.

Отвечая на вопрос журналистов о поддержке Россией, посол напомнил, что взаимовыгодное партнерство между Бамако и Москвой имеет многолетнюю историю:

«Мы давно являемся надежными союзниками. Активно развивается военно-техническое сотрудничество для помощи малийской армии в борьбе с террористами. В октябре прошлого года в Бамако прибыли четыре вертолета Ми-171, приобретенные для ВВС республики. Военные Мали регулярно поступают на обучение в российские академии.

Также Россия приняла решение выделить для Мали 2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу ООН. Это является частью наших усилий по укреплению связей с малийским правительством в интересах социально-экономического развития республики. Уверяю вас, мы продолжим поддержку наших друзей».

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига рассказал о негативных последствиях и проблемах, с которыми столкнулась республика после 9 лет военного присутствия Франции.

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