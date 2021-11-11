Эксперт Старостин объяснил, как правильно выбрать питьевую воду для ребенка

Роль воды в жизни человека сложно переоценить. Она необходима для нормального функционирования организма, любое нарушение, связанное с водой, способно существенно ослабить организм, сделав его уязвимым перед различными атаками вирусов. Поэтому качество воды особенно важно для детей. На что обратить внимание при выборе воды для ребенка, в беседе с ФАН рассказал эксперт по производству питьевых вод, председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артем Старостин.

Вода — важный элемент во многих процессах: в переносе необходимых веществ к клеткам, в выведении токсинов, в пищеварении и чистке крови. Эта удивительная жидкость способна держать в тонусе мышцы, придавать упругость коже и поддерживать правильную температуру всего тела.

По словам эксперта, за день дети обычно теряют очень много жидкости, при этом они не придают никакого значения жажде. Именно поэтому родителям следует быть внимательными и наблюдать за состоянием водного режима ребенка.

«Утолять жажду лучше всего чистой водой. Различные соки или морсы являются продуктами, которые уже имеют определенную питательную ценность. Детям до одного года надо употреблять минимум 100 мл воды, потом добавлять 50 мл на каждый килограмм, и так до того возраста, пока ребенок не достигнет массы тела до 20 кг. Детям, у которых масса тела более 20 кг понадобится 600 мл воды, плюс 20 мл на каждый килограмм», — объяснил Старостин.

При этом водопроводную, родниковую, воду из колодца или любого другого источника ребенку давать не рекомендуется, поскольку она считается сырой водой. Перед употреблением ее обязательно следует подвергнуть тепловой обработке, чтобы уничтожить любые микроорганизмы. Однако эксперт обратил внимание, что в случае с водопроводной водой полное кипячение не может давать гарантии избавления от хлора. Поэтому перед кипячением воду нужно дополнительно профильтровать.

Из личного архива Артема Старостина /

«Детская вода должна быть сбалансированной по своему составу и удовлетворять потребность ребенка по содержанию основных микроэлементов. Вода для питья не должна содержать никаких веществ вредного характера, не требовать кипячения и полностью подходить для питья. Также такая вода должна иметь большой уровень минерализации (до 500 мг/л) и РН, который обычно бывает приближен к уровню крови человека (до 7,5)», — сказал эксперт.

Как правило, при производстве воды для детей, разливаемой в пластиковые бутылки, обычно предъявляются высочайшие требования по безопасности и составу. Она добывается из экологически чистых природных источников. По словам Старостина, при производстве воды для детей также запрещено перед ее розливом в бутылки применять хлор в качестве консерванта. Детская вода в упаковках, как правило, не требует термической обработки, поскольку при ее производстве соблюдаются все соответствующие стандарты. За этим следят на должном уровне. АНО «Роскачество» периодически проводит собственные лабораторные исследования готовой продукции.

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«Для подтверждения безопасности состава воды я рекомендую обязательно сдавать ее на проверку в лабораторию Роспотребнадзора. В следующем году планируется сделать маркировку воды для детей специальной системой «Честный знак». Это существенно повысит качество и ее безопасность», — рассказал эксперт.

При покупке воды Старостин рекомендовал обратить внимание на этикетку, где должна содержаться следующая информация: минерализация с уровнем до 500 мг, надпись «вода для детей» или «вода для детского применения» с указанием допустимого возраста, место изготовления, название производителя, срок годности и объем упаковки, который для воды, предназначенной детям до 3-х лет, не должен превышать шести литров. Также в состав детской воды обязательно должны входить кальций, магний, натрий.

Эксперт обратил особое внимание, что воду для детей нельзя хранить открытой более суток. А при использовании открытой упаковки воды в течение недели ее следует прокипятить. Поэтому, чтобы избежать хлопот, лучше приобретать небольшие упаковки по 0,3 и 0,5 литра воды.