Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 19:58
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
19:40
Общество
СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»
19:40
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Все новости

Биткоин установил новый исторический рекорд
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 10 ноября. Стоимость биткоина снова достигла рекордного значения, составив 69 тысяч долларов за единиц, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

По состоянию на 17:42 по московскому времени курс биткоина подорожал на 0,62% за последние сутки — до 68,32 тысячи долларов. Однако спустя уже несколько минут он достиг очередного исторического максимума в 69 тысяч долларов.

Первая криптовалюта мира дорожает уже два месяца подряд. В октябре 2021 года биткоин вырос в цене примерно на 40% — до 61,3 тысячи долларов. В сентябре он подешевел после двух месяцев интенсивного роста в июле и августе.

Аналитик и создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников ранее заявил, что рост курса биткоина связан с запуском первого в мире биржевого фонда по торгове биткоин-фьючерсами (EFT). Снизить волатильность курс, по его словам, поможет явная тенденция со стороны США на умеренное регулирование крипторынка.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Биткоин установил новый исторический рекорд
биткоин курс биткоина исторический максимум
Комментировать