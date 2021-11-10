Биткоин установил новый исторический рекорд

Москва, 10 ноября. Стоимость биткоина снова достигла рекордного значения, составив 69 тысяч долларов за единиц, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

По состоянию на 17:42 по московскому времени курс биткоина подорожал на 0,62% за последние сутки — до 68,32 тысячи долларов. Однако спустя уже несколько минут он достиг очередного исторического максимума в 69 тысяч долларов.

Первая криптовалюта мира дорожает уже два месяца подряд. В октябре 2021 года биткоин вырос в цене примерно на 40% — до 61,3 тысячи долларов. В сентябре он подешевел после двух месяцев интенсивного роста в июле и августе.

Аналитик и создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников ранее заявил, что рост курса биткоина связан с запуском первого в мире биржевого фонда по торгове биткоин-фьючерсами (EFT). Снизить волатильность курс, по его словам, поможет явная тенденция со стороны США на умеренное регулирование крипторынка.