Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра

Хартум, 10 ноября. Руководство Судана договорилось с политическими силами по поводу кандидатуры нового премьер-министра страны. Об этом сообщило местное издание Al Youm Al Tali со ссылкой на информированные источники.

По данным СМИ, стороны после долгих переговоров пришли к консенсусу. Они согласны видеть Хунуда Абийю Кадуфа на посту главы будущего правительства восточноафриканского государства.

Источники не сообщают сроки объявления нового премьер-министра. Предположительно, это состоится после консультаций с представителями стран «Тройки» (США, Великобритания и Норвегия) и дополнительного согласования с политическими силами.

На днях главнокомандующий ВС Судана генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан принял делегацию Лиги арабских государств. В ходе встречи он подтвердил приверженность армии демократическим преобразованиям и стремление защищать достижения революции.