Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР

Банги, 10 ноября. Москва рассчитывает на проведение расследования инцидента с миротворцами возле дворца президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы отмечаем, что центральноафриканские власти незамедлительно заявили о готовности провести совместно с руководством миссии ООН (МИНУСКА) расследование всех обстоятельств случившегося, и мы рассчитываем, что оно позволит установить причины происшествия, принять исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев впредь», — заявила Захарова.

Первого ноября автобус с миротворцами ООН проник на закрытую территорию резиденции лидера ЦАР. Сотрудники египетского контингента попытались произвести на объекте видеосъемку, что запрещено законом республики. Охрана комплекса потребовала водителя транспортного средства остановиться, но он проигнорировал приказ и направился в сторону выезда.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

После ряда предупредительных выстрелов бойцы национальной армии открыли огонь по колесам, но замедлить автобус им не удалось. Покидая территорию, транспорт на полном ходу сбил 15-летнюю девочку. После этого миротворцы скрылись на базе, не предприняв попытки помочь пострадавшему ребенку. Жертва скончалась до приезда врачей.

После инцидента руководство миссии ООН опубликовало коммюнике, в котором обвинило правительственные войска в нападении на миротворцев. Однако никаких доказательств и информации, которая могла бы подтвердить факт ранения нарушителей, предоставлено не было.

Также сотрудники ООН не посчитали нужным ни посетить похороны ребенка, ни принести соболезнования убитой горем матери. «Голубые каски» в очередной раз продемонстрировали безразличное отношение к людям, которых они должны защищать.