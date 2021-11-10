Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала

Москва, 10 ноября. Модель и художница Айви Гетти вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгела. Она покорила поклонников необычным платьем, сделанным из осколков зеркала.

Правнучка нефтяного магната Жана Пола Гетти заказала платье у эпатажного английского дизайнера Джона Гальяно. Модельер согласился создать для девушки наряд. Чтобы свадебное платье не было слишком тяжелым и опасным, вместо стекла он использовал специальный материал.

Prt Scr instagram.com / @ivygetty

В праздничный день модель отдала память погибшим членам семьи. На кружевах вуали можно заметить гитары в честь отца, музыканта Джона Гилберта, а на короне видны грецкие орехи (бабушка манекенщицы выросла на ферме, где их выращивали).

Гетти опубликовала серию фотографий со свадьбы на своей странице в Instagram. Публикация собрала сотни восторженных отзывов. Невесту и жениха поздравили с радостным событием и пожелали им счастья в семейной жизни. Особенно интернет-пользователей покорило платье из разбитого зеркала.

В конце октября голливудский актер Том Хэнкс сделал приятный сюрприз молодоженам в Санта-Монике. Артист неожиданно появился на свадьбе пары и сделал с супругами фото, а также дал советы по сохранению брака.