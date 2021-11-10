Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:30
18:28
Весь мир
Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
Все новости

Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
Prt Scr instagram.com  /  @ivygetty

Москва, 10 ноября. Модель и художница Айви Гетти вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгела. Она покорила поклонников необычным платьем, сделанным из осколков зеркала.

Правнучка нефтяного магната Жана Пола Гетти заказала платье у эпатажного английского дизайнера Джона Гальяно. Модельер согласился создать для девушки наряд. Чтобы свадебное платье не было слишком тяжелым и опасным, вместо стекла он использовал специальный материал.

Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
Prt Scr instagram.com / @ivygetty

В праздничный день модель отдала память погибшим членам семьи. На кружевах вуали можно заметить гитары в честь отца, музыканта Джона Гилберта, а на короне видны грецкие орехи (бабушка манекенщицы выросла на ферме, где их выращивали).

Гетти опубликовала серию фотографий со свадьбы на своей странице в Instagram. Публикация собрала сотни восторженных отзывов. Невесту и жениха поздравили с радостным событием и пожелали им счастья в семейной жизни. Особенно интернет-пользователей покорило платье из разбитого зеркала.

В конце октября голливудский актер Том Хэнкс сделал приятный сюрприз молодоженам в Санта-Монике. Артист неожиданно появился на свадьбе пары и сделал с супругами фото, а также дал советы по сохранению брака.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
свадьба платье гетти
Комментировать