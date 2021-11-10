Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:30
18:28
Весь мир
Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
Все новости

Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 10 ноября. Постоянные и необоснованные нападки польских властей на президента России Владимира Путина привели в ярость журналиста Евгения Сатановского. Политолог сравнил европейцев с религиозными фанатиками.

Многочисленные публикации западных СМИ о мнимой причастности российского лидера к усугублению миграционного кризиса на польско-белорусской границей напомнили автору Telegram-канала «Армагеддоныч» времена Священной инквизиции. Тогда тоже виновным во всех бедах назначался власть имущий, а оспорить это не представлялось возможным, указал Сатановский. Современная Европа вернулась в Темные века, только на место ведьм пришел президент России, иронизирует журналист.

«Что за всем этим безобразием стоит Путин и это его коварный план, чтобы европейцы рассорились и между собой передрались, на себя в подставленное им зеркало поглядев, так у них за всем стоит и во всем виноват именно Путин. А кто еще?!» — саркастично написал политолог.

Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
instagram.com / @evgeniisatanovskii

Средневековые истерики современных поляков и судилища с кострами многовековой давности — это явления одного порядка, уверен Сатановский. В обоих случаях тот, которого «назначили» виновным, уже не может защитить себя, опираясь на факты, логику и здравый смысл — его просто не услышат.

«И ведь не переубедишь. Чистое Средневековье, только век не XII, а XXI. Инквизиция сказала "сжечь" – значит, сжечь. Не о чем с ней спорить», — заключил Евгений Сатановский.

Помимо поляков, свою «охоту на ведьм» в отношении Путина развязали и британские СМИ. Публикация издания The Telegraph о якобы причастности президента России к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС вызвал широкий резонанс среди отечественных пользователей Сети.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
мигранты россия белоруссия польша сатановский инквизиция
Комментировать