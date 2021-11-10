Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков

Москва, 10 ноября. Постоянные и необоснованные нападки польских властей на президента России Владимира Путина привели в ярость журналиста Евгения Сатановского. Политолог сравнил европейцев с религиозными фанатиками.

Многочисленные публикации западных СМИ о мнимой причастности российского лидера к усугублению миграционного кризиса на польско-белорусской границей напомнили автору Telegram-канала «Армагеддоныч» времена Священной инквизиции. Тогда тоже виновным во всех бедах назначался власть имущий, а оспорить это не представлялось возможным, указал Сатановский. Современная Европа вернулась в Темные века, только на место ведьм пришел президент России, иронизирует журналист.

«Что за всем этим безобразием стоит Путин и это его коварный план, чтобы европейцы рассорились и между собой передрались, на себя в подставленное им зеркало поглядев, так у них за всем стоит и во всем виноват именно Путин. А кто еще?!» — саркастично написал политолог.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Средневековые истерики современных поляков и судилища с кострами многовековой давности — это явления одного порядка, уверен Сатановский. В обоих случаях тот, которого «назначили» виновным, уже не может защитить себя, опираясь на факты, логику и здравый смысл — его просто не услышат.

«И ведь не переубедишь. Чистое Средневековье, только век не XII, а XXI. Инквизиция сказала "сжечь" – значит, сжечь. Не о чем с ней спорить», — заключил Евгений Сатановский.

Помимо поляков, свою «охоту на ведьм» в отношении Путина развязали и британские СМИ. Публикация издания The Telegraph о якобы причастности президента России к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС вызвал широкий резонанс среди отечественных пользователей Сети.