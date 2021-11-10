Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:29
18:28
Весь мир
Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
Все новости

Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 10 ноября. Лица, открывшие дипломатическое представительство Никарагуа в Крыму, попали под очередной пакет украинских санкций, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В списке попавших под очередные ограничения находятся четыре гражданина Российской Федерации. Всего санкциям со стороны Украины подверглись восемь человек, сообщил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов.

«Принято решение о применении санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство в Никарагуа в Крыму. Восемь человек. Четверо граждан Никарагуа и четверо — граждане РФ», — подчеркнул Данилов в ходе пресс-конференции.

Помимо очередных санкций, в ходе заседания СНБО было принято некое решение, касающееся миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Подробности Данилов раскрывать не стал. Предыдущий антироссийский пакет санкций был введен 2 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
санкции украина россия крым зеленский снбо никарагуа Андрей Данилов
Комментировать