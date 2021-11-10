Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского

Киев, 10 ноября. Лица, открывшие дипломатическое представительство Никарагуа в Крыму, попали под очередной пакет украинских санкций, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В списке попавших под очередные ограничения находятся четыре гражданина Российской Федерации. Всего санкциям со стороны Украины подверглись восемь человек, сообщил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов.

«Принято решение о применении санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство в Никарагуа в Крыму. Восемь человек. Четверо граждан Никарагуа и четверо — граждане РФ», — подчеркнул Данилов в ходе пресс-конференции.

Помимо очередных санкций, в ходе заседания СНБО было принято некое решение, касающееся миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Подробности Данилов раскрывать не стал. Предыдущий антироссийский пакет санкций был введен 2 ноября.