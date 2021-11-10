Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев

Варшава, 10 ноября. На самом деле Польша не видит особой угрозы в потоке беженцев, рвущихся в Евросоюз из Белоруссии, но искусственно разгоняет дикую истерию, преследуя свои личные цели.

Истинные мотивы Варшавы, раздувшей проблему чуть ли не глобального масштаба из-за сравнительно небольшого потока ближневосточных беженцев со стороны Белоруссии, в беседе с журналистами раскрыл украинский политический эксперт Алексей Якубин, раскритиковав заодно картонные принципы Евросоюза.

Политолог отметил, что странная ситуация на польско-белорусской границе ярко демонстрирует, как реализуются в жизни разрекламированные европейские стандарты. Жестокое обращение с беженцами и готовность, грубо говоря, расстреливать их из танков никак не вяжется с защитой прав и свобод человека, которую так часть упоминают в Брюсселе в пафосных речах о демократии. По мнению Якубина, Польша как-то уж совсем дико и неестественно отреагировала на стандартную для Европы ситуацию. Эксперт уверен, что вся эта истерия (даже военная, учитывая использование регулярных войск) является фальшивкой. Варшава таким образом решает свои проблемы, никак не связанные с миграционной политикой.

Федеральное агентство новостей /

«Это трюк, и достаточно нехитрый. Не секрет, что Польша переживает период довольно-таки глубокого энергетического кризиса. Кто следит за новостями знает, что буквально пару дней назад в Варшаве прошел очередной, наверное, самый масштабный за последнее время марш против решения Конституционного суда о запрете абортов. И это лишь одна из немногих проблем, разрывающих сейчас на части польское общество. И власть там решила фальшивой военной истерией вокруг мигрантов разрядить обстановку в стране, сыграв на худших ксенофобских настроениях населения. Этими танками Польша, по сути, решает другие проблемы», — отметил Якубин, напомнив, что в польской верхушке действительно уже звучат предложения выставить против беженцев танки.

Политолог также предостерег руководство своей страны от необдуманных решений на фоне миграционного кризиса на чужих границах. Зеленский экстренно созывает заседание СНБО из-за непростой ситуации с беженцами у соседей и может, по традиции, поддержать во всем ЕС, снова выступив против Белоруссии. Президент и его советники не должны забывать, что только Минск сейчас спасает Украину от энергетического коллапса и семь раз подумать прежде чем занимать в этом политическом конфликте ту или иную сторону. Эксперт уверен, что в этой ситуации самым безопасным и эффективным будет занять нейтральную позицию.

Ранее известный телеведущий Иван Ургант дал необычный совет мигрантам, рвущимся из Белоруссии в Польшу и Литву.