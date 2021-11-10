Доктор Мясников: «Врачи-антипрививочники — это предатели!»

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке для ФАН поддержал предложение главы Минздрава РФ привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности. В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отметил, что рассматривает такую возможность.

«Есть несколько путей, в том числе есть статьи в уголовном законодательстве, которые могут быть применены к тем [врачам-антипрививочникам], кто сам создает угрозу», — высказался министр по поводу медиков, призывающих своих пациентов отказаться от вакцинации против COVID-19.

По мнению Александра Мясникова, врачи, которые выступают против прививок и рекомендуют пациентам отказываться от вакцинации, предают свою профессию и должны понести наказание. Напоминаем, доктор Мясников высказывает в авторской колонке свое личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Главная опасность — от «пятой колонны». Колонка Александра Мясникова

Полностью согласен с нашим министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Сразу сажать врачей-антиваксеров, конечно, не надо, но привлекать к ответственности нужно обязательно. Надо штрафовать, надо лишать права на профессию — просто запрещать им заниматься медицинской деятельностью.

Я уже больше десяти лет говорю об этом, задолго до нынешней пандемии. Врачи-антиваксеры, советующие матерям не прививать своих детей, я считаю, это предатели! Это люди, которые изменяют врачебной клятве, фактически изменяют присяге, ведь врач — сродни офицеру. Такой врач предает свои «погоны», позорит свой «мундир». Действующий офицер не может носить мундир вражеской армии: либо служи честно, либо открыто переходи на другую сторону. Тогда будешь врагом, и мы будем смотреть друг на друга через прицел. Но главная опасность не от открытого врага, а от «пятой колонны». А врачи-антипрививочники — это и есть самая опасная «пятая колонна».

И ведь есть люди, которые таким врачам верят. Это значит, что советы медиков-антиваксеров подрывают у людей доверие к медицине. При этом, говорю как врач: отказ от прививок реально убивает людей, детей — сотнями, тысячами… Следствием отказа от прививок, не только от COVID-19, но и от других опасных инфекций, может стать смерть человека.

Мое мнение: если удастся доказать, что смерть наступила вследствие того, что человек отказался прививаться по совету врача, этого «советчика» надо сажать. Такое поведение медика — хуже, чем халатность. Халатность — это, извините, когда врач что-то прошляпил. А убеждать пациента отказаться от вакцинации — это умышленное действие, и за такого рода деяния во многих странах предусмотрена ответственность вплоть до тюремного заключения. Лично я сталкивался с похожими случаями, когда работал в Америке, там, правда, дело касалось не прививок.

Есть ряд профессий, связанных с людьми, где ответственность очень высока. Пьяного водителя, который виновен в наезде на человека, будут судить и могут отправить в тюрьму. В руках врача — жизнь пациента. Да, бывают врачебные ошибки, которые должен разбирать не суд, я об этом много писал и говорил. Но, если врач намеренно дал совет, повлекший смерть или причинивший серьезный вред здоровью пациента, такой врач должен быть посажен или по крайней мере осужден и уж точно выброшен из профессии. Так что мое мнение: врачи-антиваксеры — вон из профессии!