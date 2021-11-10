Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:29
18:28
Весь мир
Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
Все новости

Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
Политика
Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 10 ноября. Министерство юстиции внесло издание «Как бы инагент» в реестр иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагента.

Как утоняется на сайте российского ведомства, общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» получило новый статус по его же просьбе.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"», — отмечается в официальном заявлении министерства.

Издание было создано главным редактором «Псковской губернии» Денисом Камалягиным, акционисткой Дарьей Апахончич и журналистом «Радио Собода» Сергеем Маркеловым. Все указанные лица были включен в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Недавно стало известно, что цифровой агрегатор «Яндекс.Новости» в соответствии с законодательством начал маркировать материалы изданий, которые признаны иностранными агентами в России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
минюст иноагент
Комментировать