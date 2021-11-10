Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов

Москва, 10 ноября. Министерство юстиции внесло издание «Как бы инагент» в реестр иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагента.

Как утоняется на сайте российского ведомства, общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» получило новый статус по его же просьбе.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"», — отмечается в официальном заявлении министерства.

Издание было создано главным редактором «Псковской губернии» Денисом Камалягиным, акционисткой Дарьей Апахончич и журналистом «Радио Собода» Сергеем Маркеловым. Все указанные лица были включен в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Недавно стало известно, что цифровой агрегатор «Яндекс.Новости» в соответствии с законодательством начал маркировать материалы изданий, которые признаны иностранными агентами в России.