МИД Белоруссии предупредил НАТО об ответных мерах на размещение войск у границ страны

Минск, 10 ноября. Союзное государство России и Белоруссии готово принять ответные меры в случае размещения войск НАТО на границе республики. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Речь идет о заявлении экс-премьера Польши Дональда Туска. Политик заявил, что считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе. Такие слова возмутили белорусского дипломата.

«Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной», — цитирует Макея РИА Новости.

Ранее минобороны Белоруссии приняло решение о наращивании дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственных границ страны. Усиление войск будет происходить на западном и северо-западном направлении.