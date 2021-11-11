Исламабад начал мирные переговоры с пакистанскими талибами

Китай поставил Пакистану самый современный военный корабль из всех, когда-либо предлагавшихся на экспорт; правительство Пакистана приняло пятилетнюю торговую стратегию; Исламабад и Тегеран возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле; Пакистан и Турция начинают совместное строительство современного военного корабля. Об этих и других событиях уходящей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китай поставил в Пакистан самый большой и современный военный корабль

Китай поставил Пакистану самый современный военный корабль, который когда-либо был экспортирован из страны. Построенное China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) судно было передано заказчику на церемонии ввода в эксплуатацию в Шанхае.

Фрегат типа 054A/P PNS Tughril — первое из четырех аналогичных судов, строящихся для военно-морских сил Исламабада. Он представляет собой технологически продвинутую и высокоэффективную платформу с огромной огневой мощью и обширными возможностями наблюдения. Корабль типа 054A/P может одномоментно выполнять целый ряд боевых задач в условиях высокой интенсивности и множественных угроз.

В контексте общей парадигмы безопасности региона фрегаты класса Tughril укрепят способность Исламабада к обороне на море, а также поддержанию мира и стабильности в Индийском океане, отметил посол Пакистана в Китае Моин уль-Хак. Он также одобрительно отозвался о согласованных усилиях, предпринятых Пекином для своевременной поставки фрегата, несмотря на вызванные пандемией трудности в производстве. https://www.pakistantoday.com.pk/2021/11/09/china-delivers-largest-most-advanced-warship-to-pakistan/

Commissioning Ceremony of @PakistanNavy first Type 054 A/P Frigate, PNS #TUGHRIL held at China. Ambassador of Pakistan to China, Mr Moin ul Haq @PakAmbChina graced occasion as Chief Guest.

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Глава миссии ВМС Пакистана, курирующей строительство фрегата 054A/P, капитан Рашид Мехмуд Шейх заявил, что PNS Tughril станет основой военно-морского флота страны. Обеспечение преимущества над Индией в океанских водах — жизненно важный фактор обороноспособности Исламабада, поскольку именно морем в страну поступает нефть из Саудовской Аравии, Катара и Южной Африки.

Пакистан проведет встречу Расширенной Тройки

В рамках дипломатических усилий, направленных на подготовку почвы для признания международным сообществом правительства «Талибана»1 (организация запрещена в РФ), Пакистан примет у себя временного министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки. Во время его визита Исламабад проведет заседание «расширенной тройки», в которую входят Пакистан, США, Китай и Россия.

«Расширенная тройка» — важная группа заинтересованных сторон афганского конфликта. Еще до того, как талибы взяли под контроль Кабул, четыре входящие в нее державы коллективно призывали лидеров группировки выполнить обязательства по формированию инклюзивного правительства, защите прав человека и женщин и недопущению использования афганской земли террористами.

Исламабад, Москва и Пекин разделяют мнение о том, что Вашингтон должен разморозить активы Центрального банка Афганистана на сумму 9,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты, однако, предпочитают использовать эти средства в качестве рычага давления на талибов. Вероятно, что Муттаки примет участие во встрече представителей группы.

Конференция «тройки» проходит практически день в день с Делийским диалогом — организованным Индией совещанием советников по национальной безопасности стран региона. Пакистан и Китай отклонили приглашение на встречу в Нью-Дели, в то время как Россию на ней представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Исламабад начал переговоры с пакистанскими талибами

Как только афганские талибы установили контроль над Кабулом, Пакистан поднял вопрос о совместной борьбе с террористическими формированиями, такими как «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещено в РФ) и «Белуджистан». Пакистанские политики четко потребовали от руководства «Талибана», чтобы этим организациям было не только отказано в предоставлении пространства для деятельности, но и чтобы против них были предприняты жесткие меры.

Еще до падения правительства Ашрафа Гани Пакистан поделился с афганскими талибами своим списком наиболее разыскиваемых террористов и стал добиваться их экстрадиции. Сейчас лидеры «Талибана» предложили Имрану Хану посредничество в переговорах с ТТП и ее филиалами. При этом временное правительство в Кабуле пообещало начать военные действия против тех группировок, которые не готовы к примирению.

После объявления о взаимном прекращении огня сроком на один месяц Исламабад и представители ТТП начали переговорный процесс. По сообщениям, обе стороны провели уже по меньшей мере три очных встречи, на которых выступил посредником руководитель «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

ТТП требует освобождения из тюрьмы 10 своих лидеров в качестве жеста доброй воли и искренности со стороны правительства. Официальный Исламабад в свою очередь надеется размыть силы группировки, гарантируя безопасное возвращение домой тем боевикам, которые выразят готовность покинуть ее.

This is big.



Taliban promise military action if TTP talks fail



"The Taliban government assured us that military action will be taken against all such groups," Pakistan’s Ambassador to Afghanistan Mansoor Ahmed Khan said. https://t.co/Gj0pL2X72y — Ihsanullah Tipu Mehsud (@IhsanTipu) November 7, 2021

Похоже, что Исламабад достиг взаимопонимания с правительством талибов по двусторонней стратегии и поэтому по их просьбе согласился дать шанс этим переговорам. Если они не увенчаются успехом, Кабул инициирует военные действия против ТТП и других группировок, угрожающих Пакистану.

Пакистанские и индийские школьники создают «календарь мира»

В то время как государственные отношения между Индией и Пакистаном остаются на низком уровне, большое значение имеет любая инициатива, направленная на восстановление мира между двумя азиатскими державами. Проект Aaghaz-e-Dosti, который работает со школьниками с обеих сторон, объявил о конкурсе «картин мира» учащихся школ Индии и Пакистана для своего 10-го «календаря мира». Это уникальная концепция, в которой в виде календарных месяцев будут представлены двенадцать лучших картин — по шесть из каждой страны.

Организатор Aaghaz-e-Dosti Девика Миттал говорит:

«Этот календарь представляет собой сборник общих мечтаний о мире и дружбе. С 2011 года Aaghaz-e-Dosti уже выпустила девять таких календарей. Наша цель — привлекать школьников, потому что однажды они станут гражданами, и их будущее должно быть свободным от ненависти, без насилия и без войны».

Умаир Ахмед, член Aaghaz-e-Dosti из Пакистана, считает, что, создавая такой календарь, студенты двух стран фактически реализуют свое право на мир.

Pakistani and Indian students are creating a joint peace calendar. This is 10th peace calendar of Aaghaz-e-Dosti. Last date to send paintings is 25 Nov. https://t.co/xBis6jC5oR — Aaghaz-e-Dosti (@aaghazedosti) November 9, 2021

Кабинет министров утвердил 5-летнюю торговую политику

Федеральный кабинет министров Пакистана утвердил пятилетнюю программу торговой политики. Основное внимание в ней будет уделено географической и продуктовой диверсификации, снижению производственных затрат за счет рационализации тарифов, инициативе «Взгляд в Африку» и расширению региональных связей для доступа в центральноазиатские республики, Турцию, Иран, Европу и Россию.

Для контроля за реализацией торговой политики 2020-25 уже создан Национальный совет по развитию экспорта под председательством премьер-министра, в состав которого входят старшие должностные лица соответствующих государственных организаций и представители частного сектора.

Министерство торговли прогнозирует увеличение пакистанского экспорта к 2025 году до 40,27 миллиарда долларов. Оценка основана на эконометрической модели частичного равновесия. Используемые в ней переменные включают в себя мировой ВВП, ВВП Пакистана и реальный эффективный обменный курс, внутренние цены, экспортные цены Пакистана и других стран. Кроме того, были разработаны три сценария для прогнозирования будущего экспорта. Различия между ними заключаются во внутренних ценах, которые отражают конкурентоспособность и стоимость ведения бизнеса в стране.

Wealth Watchlist (Nov 10th,2021)

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After a long period of remaining in papers for reviews and consultations, the federal cabinet on Tuesday has finally approved the country’s five year #trade policy framework.#Pakistanhttps://t.co/DFmmFJg0WQhttps://t.co/eLXnhLmyT0 — WealthPK (@pk_wealth) November 10, 2021

Предполагается, что эффективное государственное вмешательство в части упрощения торговых процедур, энергетических реформ, модернизации технологий и других инициатив по облегчению ведения бизнеса окажет влияние на конкурентоспособность местных производителей и тем самым увеличит экспорт.

За последнее десятилетие были согласованы уже три программы торговой политики. По разным причинам ни одна из них не была успешно реализована.

Пакистан и Иран возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле

Пакистан и Иран решили возобновить переговоры по договору о свободной торговле и подтвердили взаимное обязательство увеличить объем годового товарооборота до 5 миллиардов долларов. Решение было принято в ходе 9-го совместного заседания торгового комитета в Тегеране под сопредседательством министра торговли Ирана Резы Фатеми-Амина и советника премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдула Разака Дауда.

Why Pakistan & Iran to sign free trade agreement https://t.co/j3xvuWfr2t via @Tweetasm — Tweetasm.com (@tweetasmpk) November 6, 2021

Две страны завершили разработку проекта Зоны свободной торговли в декабре 2017 года, но восстановление санкций в отношении Ирана бывшей администрацией США в мае 2018-го привело к тому, что соглашение было отложено. Сейчас обе стороны договорились в течение следующих трех месяцев предпринять согласованные усилия для «устранения препятствий в торговле». Пока что двусторонний товарооборот между Тегераном и Исламабадом сократился с 1,5 миллиарда долларов (до пандемии) до менее чем 1 миллиарда долларов.

Пакистан и Турция начинают строительство современного военного корабля

В Карачи состоялась церемония закладки киля корвета класса MILGEM Ada для ВМС Пакистана. Это совместный проект Пакистана и Турции.

Ввод в строй кораблей класса MILGEM значительно повысит оперативные возможности пакистанских ВМС. Фрегаты строятся в соответствии с современными стандартами военно-морских судов и будут оснащены самым современным оружием и датчиками, включая ракеты класса «земля-земля», «земля-воздух» и противолодочное оружие.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт на приобретение четырех кораблей класса MILGEM с турецкой ASFAT. Согласно плану, два корвета будут построены в Турции, а следующие два — в Пакистане после передачи технологий. Турция входит в число 10 стран мира, которые могут проектировать, строить и обслуживать военные корабли.

Turkey, Pakistan begin constructing modern warship https://t.co/xIX8eC81ZS — Ali ŞAHİN (@AliSahin501) November 5, 2021

Лондон обещает Пакистану более 55 млн фунтов стерлингов на борьбу с изменением климата

«Для Исламабада изменение климата может быть катастрофическим. Вот почему мы вместе работаем над финансами и мобилизуем ведущие пакистанские предприятия. Новое финансирование в размере 55 миллионов фунтов стерлингов позволит Пакистану стать более устойчивым к климатическим воздействиям», — объявил верховный комиссар Великобритании в Пакистане Кристиан Тернер.

Новый проект финансирования разделен на три части. Пятилетняя программа по обеспечению устойчивости к изменению климата стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов поможет беднейшим общинам Пакистана; пятилетняя программа управления водными ресурсами стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов сделает водопользование в стране более стабильным и справедливым; дополнительные 2,5 миллиона фунтов стерлингов пойду на поддержку новых способов привлечения в страну столь необходимых инвестиций, в том числе на разработку программы по охране природы.

Ранее в этом году Великобритания запустила в Лахоре проект по продвижению более чистых методов производства кирпича, который поможет улучшить качество воздуха, уменьшить смог и бороться с изменением климата.

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1 Организация запрещена на территории РФ.