Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе

Оклахома-Сити, 10 ноября. Верховный суд Оклахомы отменил решение суда нижней инстанции о взыскании с фармацевтической компании Johnson & Johnson 465 млн долларов в рамках дела об опиоидном кризисе в США.

Это стало вторым подобным судебным постановлением, принятым в этом месяце по аналогичным делам, связанным с обвинениями против фармацевтических компаний в провоцировании опиоидного кризиса, жертвами которого стали около 500 тыс. американцев.

Oklahoma court overturns $465M opioid ruling against J&J



CIAAG applauds this decision. We need real solutions not public scapegoats.https://t.co/vqL92vpM6S