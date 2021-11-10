Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе

Оклахома-Сити, 10 ноября. Верховный суд Оклахомы отменил решение суда нижней инстанции о взыскании с фармацевтической компании Johnson & Johnson 465 млн долларов в рамках дела об опиоидном кризисе в США.

Это стало вторым подобным судебным постановлением, принятым в этом месяце по аналогичным делам, связанным с обвинениями против фармацевтических компаний в провоцировании опиоидного кризиса, жертвами которого стали около 500 тыс. американцев.

Oklahoma court overturns $465M opioid ruling against J&J



CIAAG applauds this decision. We need real solutions not public scapegoats.https://t.co/vqL92vpM6S — CIAAG (@ciaagofficial) November 10, 2021

Ряд общественных организаций, частных лиц, а также власти нескольких штатов подали иски против ведущих производителей лекарств, обвиняя их в использовании нечистоплотных и агрессивных маркетинговых практик, которые привели к выписыванию рецептов на опиоидные болеутоляющие средства для людей, не нуждавшихся в этом, что стало причиной формирования опиоидной зависимости среди сотен тысяч американцев и многих случаев смерти вследствие передозировки препаратов. В настоящее время в производстве находится 3000 подобных дел.

Апелляционный суд постановил, что окружной судья Тэд Балкман в 2019 году неверно применил закон штата о нарушении общественного порядка, придя к выводу, что базирующаяся в Нью-Джерси компания Johnson & Johnson и ее дочерняя компания в Бельгии Janssen Pharmaceuticals нарушили закон.

«Johnson & Johnson не контролировала свою продукцию на нескольких уровнях распространения, в том числе после продажи опиоидов дистрибьюторам и оптовым компаниям, которые затем распределялись по аптекам, больницам и кабинетам врачей, а затем назначались врачами пациентам», — говорится в судебном решении.

В постановлении также говорилось, что компания не контролировала, как пациенты затем использовали продукты.

Global Look Press / Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Суд сообщил, что, хотя он не хотел бы преуменьшать страдания, которые тысячи жителей Оклахомы испытали из-за опиоидов, вопрос заключался в том, нарушали ли маркетинговые практики компании закон штата.

«Johnson & Johnson больше не продвигает какие-либо рецептурные опиоиды и не делала этого в течение нескольких лет. Даже с учетом маркетинговой практики компании эти лекарства составляли менее 1% от всех рецептов на опиоиды в Оклахоме», — подчеркивает судья Джеймс Винчестер.

Oklahoma Supreme Court overturns historic opioid ruling against J&J https://t.co/YhspjOPRQp — William W. Horton (@WilliamWHorton) November 10, 2021

Суд также отклонил апелляцию штата об увеличении суммы возмещения ущерба. Власти Оклахомы планировали использовать 465 миллионов долларов для борьбы с опиоидным кризисом, но заявили, что этого недостаточно, чтобы возместить причиненный ущерб.

Постановление апелляционного суда Оклахомы было вынесено через неделю после того, как калифорнийский судья вынес предварительное постановление, в котором говорилось, что местные органы власти не смогли доказать, что Johnson & Johnson и другие производители лекарств использовали недобросовестный маркетинг для увеличения количества рецептов на свои обезболивающие, что в итоге привело к тяжелым последствиям.

Статистика штата показывает, что с 2007 по 2017 год более 4600 человек в Оклахоме умерли от передозировки опиоидами всех видов, включая отпускаемые по рецепту обезболивающие и запрещенные вещества, такие как героин и незаконно изготовленный фентанил.