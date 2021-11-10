Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:29
18:28
Весь мир
Представитель МИД РФ Захарова: Россия рассчитывает на расследование преступления миротворцев в ЦАР
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
Все новости

США восстановили в Европе подразделение времен холодной войны из-за «напористой России»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:58
Армия
США восстановили в Европе подразделение времен холодной войны из-за «напористой России»
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 10 ноября. Министерство обороны США восстановило работу 56-го артиллерийского командования, деятельность которого свернули еще в 1991 году, сообщает The Washington Times.

Командование базировалось в Германии в разгар холодной войны. Действовать оно перестало лишь спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Соглашение было расторгнуто по инициативе Вашингтона в 2019 году.

Подразделение решили восстановить под предлогом «все более напористой» России. Решение прокомментировал командующий Вооруженными силами США в Европе и Африке Кристофер Кавиоли.

«Нам этого действительно не хватало», — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что Пентагон выступил против идеи Администрации президента США Джо Байдена пересмотреть ядерную политику. Как пишет RT, Белый дом намеревался ограничить военных в вопросе превентивного удара.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США восстановили в Европе подразделение времен холодной войны из-за «напористой России»
сша пентагон германия вс сша кавиоли
Комментировать