США восстановили в Европе подразделение времен холодной войны из-за «напористой России»

Вашингтон, 10 ноября. Министерство обороны США восстановило работу 56-го артиллерийского командования, деятельность которого свернули еще в 1991 году, сообщает The Washington Times.

Командование базировалось в Германии в разгар холодной войны. Действовать оно перестало лишь спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Соглашение было расторгнуто по инициативе Вашингтона в 2019 году.

Подразделение решили восстановить под предлогом «все более напористой» России. Решение прокомментировал командующий Вооруженными силами США в Европе и Африке Кристофер Кавиоли.

«Нам этого действительно не хватало», — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что Пентагон выступил против идеи Администрации президента США Джо Байдена пересмотреть ядерную политику. Как пишет RT, Белый дом намеревался ограничить военных в вопросе превентивного удара.