Хинштейн сообщил об исключении экс-депутата горсовета Ялты Ломенко из «Единой России»

Москва, 10 ноября. Партия «Единая Россия» исключила задержанного экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета политсилы Александр Хинштейн.

Сотрудники ФСБ ранее задержали в Ялте Ломенко, которого подозревают в шпионаже для Украины. По данным спецслужб, с 2017 по 2018 год экс-депутат горсовета собирал секретные сведения для СБУ. Политик отправился под арест на два месяца по решению суда.

Хинштейн подтвердил, что Ломенко исключили из партии. Замсекретаря Генсовета «Единой России» дал такой комментарий в Telegram-канале.

Задержанный два дня назад лишился депутатских полномочий. В администрации сообщили, что Ломенко подал заявление об отставке по собственной инициативе еще в конце октября. Причина отставки не уточнялась.