Samsung креативно высмеяла Apple раздачей бесплатных салфеток для чистки гаджетов

Москва, 10 ноября. Южнокорейская компания Samsung решила высмеять своего конкурента Apple за продажу дорогих аксессуаров для чистки устройств.

Противостояние двух крупнейших технологических гигантов всегда было актуально. Несколько недель назад Apple представила новую версию портативного компьютера MacBook Pro, в дополнение к которому выпустила специализированную салфетку стоимостью 19 долларов (1990 рублей).

Это высмеяли южнокорейские конкуренты американской компании. Samsung стала бесплатно раздавать салфетки владельцам устройств Galaxy, которыми можно протереть любую технику.

«Незаменима для вашего Samsung Galaxy. Салфетка для ухода за экраном размером 20 x 20 см, бархатистая, мягкая. Она очищает дисплей вашего Samsung Galaxy или других экранов и мониторов», — презентовали новинку на официальном сайте.

Очевидно, что таким образом производители устройств на базе Android высмеивают своих конкурентов. Акция началась в Германии, и пока не ясно, распространится ли она на другие регионы.

Несмотря на ироничную критику со стороны Samsung, салфетки из микрофибры стали главным хитом осени. Ранее стало известно, что весь ассортимент салфеток Apple был распродан за десять дней после начала продажи.