Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 19:58
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
19:40
Общество
СТС скрыл Моргенштерна под маской из «Игры в кальмара» на афише «Русского ниндзя»
19:40
Экономика
Минэкономразвития: инфляция в России за неделю замедлилась до 8,07%
Все новости

Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Эль-Кувейт. 10 ноября. Кувейт приостановил выдачу всех видов виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала между республикой и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ранее монархия уже отозвала собственного посла из Бейрута и попросила ливанского дипломата отбыть на родину.

Дипломатическая напряженность возникла в конце октября, когда Саудовская Аравия отреагировала на распространившийся в Сети отрезок из передачи телеканала Al-Jazeera. Соответствующая видеозапись является частью интервью, данного Джорджем Кордахи в начале августа. В частности, он сказал, что считает продолжающуюся в Йемене войну «абсурдной», а арабской коалиции отвел роль агрессора, в то время как восставшие хуситы, по его мнению, лишь реализуют свое законное право на оборону.

В то время Кордахи был известен как ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?», однако чуть более чем через месяц после интервью заступил на пост министра информации Ливана. Сейчас ССАГПЗ пытается представить сказанное им как официальную позицию всего государства, что уже было опровергнуто как самим чиновником, так и премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Мишелем Ауном.

Несмотря на это, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн изгнали ливанских послов и отозвали собственных из Ливана, призвали своих граждан покинуть республику и воздержаться от поездок в нее. Кроме того, Эр-Рияд полностью перекрыл ливанский импорт, тем самым усугубив продолжающийся в стране острый экономический кризис.

Арабские страны также призвали к отставке ливанского министра, и с соответствующим предложением к нему обращался Микати. Сперва Кордахи ответил решительным отказом, однако затем согласился на данный шаг при условии, что члены ССАГПЗ после этого гарантированно нормализуют отношения с Ливаном, иначе в его поступке не будет никакого смысла.

Таких гарантий арабские страны до сих пор не предоставили, что можно рассматривать как косвенное свидетельство наличия у них подспудных интересов в этом конфликте. Вероятнее всего, проблема не в министре и не в произнесенных вне его должности словах — это было использовано лишь как повод для оказания давления на Ливан.

Тем временем высланные из Саудовской Аравии и Бахрейна ливанские послы на встрече с Микати выразили опасение насчет усугубляющейся ситуации. По их словам, затягивание кризиса приведет к усложнению реконструкции отношений с ССАГПЗ в будущем. Дипломаты также отметили, что руководства арабских государств заинтересованы в сохранении стабильных и прочных связей с Ливаном.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
ливан кувейт ссагпз
Комментировать