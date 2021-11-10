Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала

Эль-Кувейт. 10 ноября. Кувейт приостановил выдачу всех видов виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала между республикой и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ранее монархия уже отозвала собственного посла из Бейрута и попросила ливанского дипломата отбыть на родину.

Дипломатическая напряженность возникла в конце октября, когда Саудовская Аравия отреагировала на распространившийся в Сети отрезок из передачи телеканала Al-Jazeera. Соответствующая видеозапись является частью интервью, данного Джорджем Кордахи в начале августа. В частности, он сказал, что считает продолжающуюся в Йемене войну «абсурдной», а арабской коалиции отвел роль агрессора, в то время как восставшие хуситы, по его мнению, лишь реализуют свое законное право на оборону.

Kuwait halts issuing visas to Lebanese citizens amid diplomatic spat with GCC countries over remarks of Lebanon's information minister on Saudi-led coalition's war in Yemenhttps://t.co/lXFiUcgp9D — DAILY SABAH (@DailySabah) November 10, 2021

В то время Кордахи был известен как ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?», однако чуть более чем через месяц после интервью заступил на пост министра информации Ливана. Сейчас ССАГПЗ пытается представить сказанное им как официальную позицию всего государства, что уже было опровергнуто как самим чиновником, так и премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Мишелем Ауном.

Несмотря на это, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн изгнали ливанских послов и отозвали собственных из Ливана, призвали своих граждан покинуть республику и воздержаться от поездок в нее. Кроме того, Эр-Рияд полностью перекрыл ливанский импорт, тем самым усугубив продолжающийся в стране острый экономический кризис.

As Lebanon’s economic crisis deepens, the Lebanese ruling class continues to manoeuvre and haggle over debt repayment to its imperialist creditors at the IMF, ignoring the plight of the people. https://t.co/OrDEdn9nEk — Fightback (@CanadaMarxists) November 2, 2021

Арабские страны также призвали к отставке ливанского министра, и с соответствующим предложением к нему обращался Микати. Сперва Кордахи ответил решительным отказом, однако затем согласился на данный шаг при условии, что члены ССАГПЗ после этого гарантированно нормализуют отношения с Ливаном, иначе в его поступке не будет никакого смысла.

Таких гарантий арабские страны до сих пор не предоставили, что можно рассматривать как косвенное свидетельство наличия у них подспудных интересов в этом конфликте. Вероятнее всего, проблема не в министре и не в произнесенных вне его должности словах — это было использовано лишь как повод для оказания давления на Ливан.

Zaki refused to provide guarantees that #KSA would reverse its steps toward #Lebanon even if #Kordahi resigns.https://t.co/khZLd024jf — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 8, 2021

Тем временем высланные из Саудовской Аравии и Бахрейна ливанские послы на встрече с Микати выразили опасение насчет усугубляющейся ситуации. По их словам, затягивание кризиса приведет к усложнению реконструкции отношений с ССАГПЗ в будущем. Дипломаты также отметили, что руководства арабских государств заинтересованы в сохранении стабильных и прочных связей с Ливаном.