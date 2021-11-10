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Комиссия по чрезвычайным ситуациям назвала виновника загрязнения притока Клязьмы
Происшествия
Комиссия по чрезвычайным ситуациям назвала виновника загрязнения притока Клязьмы
vk.com  /  Волгоград

Владимир, 10 ноября. В администрации Петушинского района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главным вопросом стало загрязнение реки Большая Липня, левого притока Клязьмы. Как рассказали изданию «Владимирские ведомости» местные жители, накануне на поверхности воды появилась белая пена. От воды резко запахло канализацией и навозом. Чуть позже рыбаки заметили, что в реке начала массово погибать рыба.

Районная прокуратура срочно организовала проверку. К решению экологической проблемы присоединился глава района Александр Курбатов. Также подключились сотрудники отдела по охране окружающей среды Петушинского района и комиссия межрегионального Роспотребнадзора. На заседании комиссии по ЧС виновником неприятных событий назвали ООО «Рождество», владеющее молочной фермой. Экологическую катастрофу власти связали с выбросом в реку большого количества жидкого навоза.

От фермерского хозяйства потребовали в кратчайшие сроки восстановить экологическую обстановку и компенсировать нанесенный ущерб. Контролировать выполнение будет управление по ГО и ЧС.

Ранее ФАН сообщал о непростой экологической обстановке в городе Кстово Нижегородской области. Местные жители жалуются на загрязнение ручья химией и отходами.

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роспотребнадзор экология река загрязнение ферма навоз
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