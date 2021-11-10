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Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
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Москва, 10 ноября. Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча Россия — Кипр.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1980 года Юрий Гаврилов признался, что не будет смотреть матч квалификации к ЧМ в Катаре, в котором сборная России примет Кипр. Он считает этот поединок неинтересным для болельщиков. Слова двукратного чемпиона СССР приводит издание «Чемпионат».

«Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», — подчеркнул экс-полузащитник «Спартака».

Матч на «Газпром Арене», который пройдет 11 ноября, пропустит игрок столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Полузащитник получил травму голени и покинул расположение сборной России. Игра в Петербурге начнется в 20 часов по московскому времени, пишет «Царьград». На данный момент сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H. Кипр располагается на шестой позиции.

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футбол россия кипр гаврилов
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